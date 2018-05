Heidenheim Ernst Chojnacki tritt nach 30 Jahren ab

Heidenheim / hz

Drei Jahrzehnte lang leitete Ernst Chojnacki die Tischtennisabteilung des HSB. Jetzt übergibt er das Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Heinrich Gerstmayr.

Zum Dank für sein Engagement zeichneten Abteilung und Gesamtverein Chojnacki aus.

Aushängeschild des HSB-Tischtennis ist die 1.Mannschaft. Sie schloss die Saison auf dem zweiten Platz in der Bezirksklasse ab. Damit qualifizierte sie sich für das Relegationsspiel um den Aufstieg. Allerdings verlor sie das Spiel in Abtsgmünd, und der Traum war geplatzt. Das Ziel für die kommende Spielzeit ist der direkte Aufstieg.

Die 2.Mannschaft blieb während der gesamten Runde ungeschlagen und wurde mit 28:0 Punkten Meister der KreisligaC. Auch Jugendspieler hatten die Möglichkeit, in der 2.Mannschaft Erfahrung bei den Erwachsenen zu sammeln. Bei der Jugend lautet das Ziel ebenfalls, in der kommenden Saison aufzusteigen. Sie spielte zuletzt als Aufsteiger in der Bezirksliga der U18 und konnte die Klasse halten.

Das Projekt „Tischtennis und Schule“ soll weiteren Jugendlichen den Spaß am Tischtennis vermitteln. Auf diesem Weg sollen auch neue Spieler den Weg ins HSB-Training finden.