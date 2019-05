Zahlreiche Athleten von der LG Brenztal und dem HSB nahmen am Sparkassenmeeting in Ellwangen teil.

Bei seinem ersten Vierkampf kam der 12-jährige Leon Woldenberg (LGB) mit 1179 Punkten auf Platz acht. Guter Zweiter in der Altersklasse M 14 wurde der HSBler Fabian Thoma mit 1714 Punkten. Er sprintete dabei die 100 m in 13,33 sec; sprang 4,58 m weit und 1,44 m hoch und stieß die Kugel 7,36 m weit.

Beachtliche Leistungen zeigten auch die Vierkämpferinnen. So belegte Ayleen Gehrandt (LGB) mit 1606 Punkten (11,37 sec über 75 m/4,01 m/1,32 m/29 m Ball) einen erstklassigen drittem Platz bei den W 12. Ihre 14-jährige Schwester Leonie wiederholte ihre Punktzahl von den Regionalmeisterschaften und landete auf dem tollen zweiten Rang mit 1804 Punkten (14,13 sec über 100m/4,50 m/1,36 m/ 8,79 m). Iris Domazet (HSB) mit 1599 Punkten, Esta Mete mit 1555 Punkten und Emely Tuchscherer (beide LGB) mit 1516 Punkten folgten auf den Plätzen sechs bis acht. Domazet (8,20 m) und Mete (7,74 m) hatten dabei ihre Stärken im Kugelstoßen, während Tuchscherer 1,32 m hoch sprang.

Bei den Einzelwettkämpfen am Nachmittag zeigte eine erkältete Mona Mateos Romero (LGB) Kämpferqualitäten und sicherte sich bei den W 15 über 800 m nach 2:36,93 min Platz drei.

Erneut lief Malte Kolb (LGB) im Sog seines ehemaligen Vereinskameraden Sascha Baß (LG Region Karlsruhe) ein sehr gutes Rennen über 1500 m. In neuer Bestzeit von 4:14,31 min gewann er bei der U 18; 9/10 sec fehlen jetzt noch zur Quali-Norm für die deutschen Meisterschaften. Baß kam ebenfalls in Bestzeit von 4:11,36 min als Dritterbei den Männern ins Ziel.

Der HSBler Philipp Zimmermann sprang Bestleistung im Weitsprung mit 5,12 m (sechster Platz) und sprintete die 100 m als Achter in 13,16 sec. Bei der U 20 belegte Tobias Eberhardt (LGB), nach gerade überstandenem Abitur, in 2:16,93 min Rang fünf über 800 m.

In neuer Bestzeit von 17,94 sec erreichte Anja Illenberger das Ziel über 100 m Hürden als Zweite in der weiblichen U 18. Ebenfalls Bestleistung erreichte die Vierte des Dreispringens Kathrin Maurer mit 9,88 m. Die Dritte im Bunde, Ciara Elsholtz, gefiel nach einem couragierten 1500 m Rennen mit Bestzeit und Rang zwei in 5:26,58 min. Auch Lisa Schilk (alle LGB) wollte da nicht nachstehen und lief in ihrem 800 m Rennen nach 2:55,61 min als Dritte zu einer neuen Bestzeit.

Annika Arndt (LGB) zeigte bei der U 20 besonders im Kugelstoßen Fortschritte und stieß hier mit 7,01 m (dritter Platz) so weit wie noch nie. Bei den Frauen wird Ronja Müller (HSB) im Sprint immer schneller. Als Zwölfte kam sie in einem starken Teilnehmerfeld über 100 m in Bestzeit von 14,11 sec ins Ziel. Achte wurde sie noch über 200 m in 30,46 sec. Auch die beiden ehemaligen Brenztälerinnen Tanja Majer (1. in 2:21,38 min) und Leonie Weireter (3. in 2:30,73 min), jetzt für den SSV Ulm am Start, zeigten einen vielversprechenden Saisoneinstieg über 800 m. Matthias Willer