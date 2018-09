Handball Erneut fehlte den Handballern der SHB nicht viel

Handball / Jochen Gerstlauer

Den favorisierten TSV Wolfschlugen hätten die Herbrechtinger beim 26:32 durchaus schlagen können, doch am Ende gab vor allem auch die individuelle Klasse den Ausschlag.

Mit eingeplanten Niederlagen ist es immer so eine Sache. Wie schon eine Woche zuvor gegen Lauterstein ärgerte man sich im SHB-Lager auch nach der Heimniederlage gegen Wolfschlugen über zwei Dinge: Zum einen ließen die Gastgeber reihenweise Chancen liegen, zum anderen hatten die beiden Unparteiischen nicht gerade ihren besten Tag erwischt. So blieb am Ende wieder einmal das Fazit, an der Überraschung zwar geschnuppert zu haben, doch jubeln durften die anderen.

Die SHB konnte endlich wieder auf Janis Bauer zurückgreifen, der am Abend zuvor aus Mexiko zurückgekehrt war. Allerdings mussten Michi Kling und Robert Rugaci aufgrund von Verletzungen passen. Zudem war Luca Hauser mit der A-Jugend im Einsatz.

Die „Hexabanner“ aus Wolfschlugen waren ohne den von der SHB geholten Tim Albrecht (Urlaub) unter den Buigen gereist. Vor spärlicher Kulisse in der Bibrishalle kamen die Gastgeber in den ersten 15 Minuten nur schwer ins Spiel. Dominik Weller konnte zwar anfangs postwendend ausgleichen, aber bis zum 2:6 aus Sicht der Blau-Weißen nach knapp elf Minuten hatten die Gäste ihre Favoritenrolle klar unterstrichen.

Trainer Dunstheimer legte schon früh die Karte, weil seine Mannschaft in der Abwehr recht unsortiert wirkte. Der zehnfache Torschütze Friedrich auf Seiten der Gäste legte danach sogar noch eins drauf, und die Zuschauer hatten berechtigte Sorgen, dass es für die SHB eine Kanterniederlage setzen könnte.

Die starke Rückraumachse Wurelly/Bauer konnte, gestützt auf einen immer stärker werdenden Stängle im SHB-Gehäuse, mit ihren energischen Aktionen aber wieder zum 5:8 nach knapp 15 Minuten einwerfen. Jedoch wurde die Aufholjagd auch durch einige unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen gestoppt. Die Gäste blieben trotz der hitzigen Atmosphäre in der Halle sehr besonnen und nutzten ihre Chancen eiskalt aus.

Zur Pause sechs Tore hinten

Beim 7:13 aus Sicht der Heimmannschaft war der Rückstand wieder deutlich angewachsen. Trotz aller Bemühungen (unter anderem wurde Rückraumschütze Planitz in Manndeckung genommen) mussten die Blau-Weißen mit einem Sechs-Tore-Rückstand in die Pause.

Entschlossen kamen die Hausherren dann aber aus der Kabine. In Überzahl wurde der Rückstand auf vier Tore verringert. Wolfschlugens Coach legte schon nach knapp fünf Minuten die Karte zur Unterbrechung und stoppte den kleinen Höhenflug des Heimteams. Allerdings hatte die Mannschaft von Spielführer Zeiher jetzt Blut geleckt. Der Favorit war verwundbar, und spürte beim 15:17 durch Flügelflitzer Klotzbücher den heißen Atem der Blau-Weißen im Nacken.

Beim 18:20 durch Bauer nach 40 Minuten bat der sichtlich angefressene Gästecoach erneut zur Auszeit – mit Wirkung. Danach kam die Heimmannschaft aus dem Tritt. Der Keeper der Gäste hielt nun glänzend, und im Stile einer Spitzenmannschaft wurde beim 22:27 knapp sieben Minuten vor dem Ende eine kleine Vorentscheidung erzwungen.

Der SHB half nun auch keine Auszeit mehr, zu abgezockt machten die Gäste weiter. Teilweise gab es Parallelen zum Spiel gegen Lauterstein. Auch dort entschied in der Schlussphase die individuelle Klasse, die der SG Herbrechtingen/Bolheim im Moment fehlt. So ging auch diese Heimpartie gegen einen durchaus schlagbaren Gegner verloren.

SHB - Wolfschlugen 26:32 (9:15) SHB: Stängle; Bauer (7/2), Zeiher, Klotzbücher (3), Mailänder (1), Kresse (1), Mäck, Wurelly (6), Bayik (4), Jäger, Do. Weller (4/2) Zeitstrafen: SHB: 5 (Mäck 3, Wurelly, Zeiher) – Wolfschlugen: 6 Strafwürfe: SHB: 3 (2 verwandelt) – TSV: 1 (verwandelt) Zuschauer: 200 Schiedsrichter: König aus Flein und Leykauf aus Biberach

In den Heimspielen müssen jetzt Punkte her

Der Spielplan in der Württembergliga hat den Handballern der SG Herbrechtingen/Bolheim vier Heimspiele in Folge beschert, von denen die ersten beiden gegen jeweils favorisierte Aufstiegsanwärter nunmehr verlorengingen. Der Fokus ist jetzt auf die nachfolgenden Partien zu Hause gegen Wangen (kommenden Samstag) und gegen den Aufsteiger Hohenems (3. Oktober) gerichtet. Diese Mannschaften liegen durchaus auf Augenhöhe mit der SHB. Die Österreicher aus Hohenems warten derzeit mit drei Niederlagen nach drei Spielen noch auf den ersten Punktgewinn.