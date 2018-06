Heidenheim / HZ

Der MSC Schnaitheim hat am Wochenende die baden-württembergische Jugendmeisterschaft im Motocross am Hafnerhäule ausgetragen. 129 Fahrer zwischen sechs und 21 Jahren maßen sich in sechs Klassen bei spannenden Rennen und bestem Wetter. In Klasse vier mischten zwei Lokalmatadore vorne mit: Dominik Arnold und Cevin Kröner zeigten eine starke Leistung (ausführlicher Bericht folgt).