Bei den Solo-Fahrern ging es an der Spitze sehr knapp zu. Bei den Motocross-Damen hingegen fuhr eine allen davon.

Mehr als 4000 Zuschauer, knapp 160 Motocross-Fahrer und strahlender Sonnenschein machten den Saison-Auftakt beim 46. Internationalen Schnaitheimer ADAC Motocross zu einem rundum gelungenen. Natürlich waren es aber vor allem die Rennläufe, die bei der Veranstaltung des MSC Schnaitheim im Vordergrund standen.

In der Klasse Open Solo im Rahmen der Deutschen Meisterschaft lieferten sich von Beginn an zwei Fahrer einen erbitterten Kampf um Platz eins: Lukas Neurauter (KTM) und Stefan Ekerold (Suzuki). Im ersten Lauf konnte sich Ekerold zwar schnell und souverän vorne behaupten. Doch Neurauter, der beim Start nicht ganz so gut weggekommen war, startete eine eindrucksvolle Aufholjagd - von Platz 13 auf zwei. „Am Ende ist mir die Zeit ausgegangen, um noch ganz nach vorne zu fahren“, so der Österreicher. Angesichts seines Beckensbruchs am Ende der vergangenen Saison und der realtiv kurzen Zeit, die ihm zum trainieren blieb, war es für ihn ein tolles Ergebnis.

Motocross Larissa Papenmeier auf Erfolgskurs Die Frau auf der Yamaha ließ alle anderen Starerinnen im DMV Ladies Cup weit hinter sich zurück. Kommendes Wochenende startet sie in die WM.

Motocross MSC: Das neue Festzelt wurde gut angenommen Öfter Mal was Neues - getreu diesem Motto strukturierte der Schnaitheimer Motocross-Verein dieser Jahr ein wenig um.

Dieses konnte er im zweiten Lauf sogar noch toppen, indem er Erster wurde und damit auch Tagessieger. Ekerold hingegen musste sich nicht nur Neurauter, sondern auch noch Mike Stender (KTM) geschlagen geben. „Ich habe alles gegeben, aber die Strecke war schon ziemlich ausgefahren und ich konnte meinen Flow nicht so gut finden“, so Ekerold.

Zwei alte Bekannte, die in Schnaitheim sonst immer ganz vorne mit dabei waren, schnitten eher weniger gut ab: Der Tscheche Filip Neugebauer und der Belgier Jens Gettemann (beide Kawasaki). Neugebauer landetet im ersten Lauf zwar noch auf Platz drei, schied aber im zweiten Durchgang nach neun Runden aus. Gettemann kam in beiden Läufen eher schlecht weg und wurde am Ende Gesamt-Sechster. Bester Lokalmatador war Moritz Schittenhelm auf Platz 13 in der Gesamtwertung: „Anfangs bin ich einen Tick über meine Grenze gegangen und hinten raus habe ich dann kleine Fehler gemacht.“

Youtube

Immer eine Nasenlänge voraus

Fehlerfrei lief es hingegen bei den Ladies - zumindest für die amtierende Weltmeisterin Larissa Papenmeier. Auf ihrer Yamaha fuhr sie beim DMV Ladies Cup in beiden Läufen allen davon. „Das hat echt Spaß gemacht, die Strecke war super präpariert und ich hatte einen guten Flow“, so die Tagessiegerin. Auf den Plätzen hinter ihr ging es etwas knapper zu. Die Schweizerin Sandra Keller (Kawasaki) wollte sich Platz zwei und Anne Borchers (Suzuki) Platz drei sichern. Im ersten Lauf hatte Janina Lehmann da auch noch ein Wörtchen mitzureden: Sie wurde Zweite vor den beiden anderen. Nachdem sie aber in Lauf zwei nach sieben Runden ausschied, machten es Keller und Borchers unter sich aus.

Zu kämpfen hatte auch Lokalmatadorin Selina Schittenhelm (KTM). In Lauf eins gelang ihr zwar ein guter Start, dann fiel sie allerdings zurück auf Platz neun. Im zweiten Durchgang gab es gleich in der ersten Kurve einen Crash mit Kim Irmgartz. So musste Schittenhelm das Feld von hinten aufrollen - bis auf Position 13. Am Ende wurde sie Gesamt-Zehnte. Erschwerend hinzu kam, dass die MSC-Fahrerin gesundheitlich angeschlagen war: „Vor zwei Wochen lag ich mit einer schlimmen Grippe im Bett und konnte dann zehn Tage nicht trainieren. Das hängt mir immer noch nach.“

Motocross Die Seitenwagen-Fahrer Kolencik und Hejhal siegen in Schnaitheim Bei der deutschen Meisterschaft hieß es 111 gegen 171 oder tschechisches gegen estnisch-lettisches Gespann.

Am Streckenrand Erstes DM-Rennen für Luca Elbert Für den 17-jährigen MSC-Fahrer war es an der Zeit, sich mit den Großen zu messen.