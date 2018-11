Ringen Entscheidung im letzten Kampf

Ringen / Alwin Reimer

Die TSV Herbrechtingen gewinnt das Ostalb-Derby gegen den AC Röhlingen mit 20:16. Muhammed Tasdelen und Alexandru Petcu ebnen den Weg, David Dobre macht alles klar.

Das Ostalb-Derby gegen Röhlingen war wieder eine Begegnung mit „dem gewissen Etwas“ – nach spannendem Verlauf setzte sich die TSV Herbrechtingen mit 20:16 gegen den AC Röhlingne durch und revanchierte sich damit für die unglückliche Hinrundenniederlage. Vor allem die Kämpfe bis 57 und bis 61 kg, zwischen Muhammed Tasdelen und Alexandru Petcu gegen die leistungsstarken Maierhöfer-Brüder, waren eine Augenweide. Schließlich ging es beim Stand von 16:16 in den letzten Kampf, in dem David Dobre der TSV den Sieg sicherte.

Die Röhlinger hatten aus taktischen Erwägungen ihren etatmäßigen 61-kg-Ringer Stefan Maierhöfer abkochen lassen und rechneten sich im Gewicht bis 57 kg (gr) gegen Muhammed Tasdelen Chancen aus. Der Kampf nahm im zweiten Durchgang so richtig Fahrt auf. Der Gästeringer ging nach einem Konter in Führung, doch der TSVler erlangte zusehends die Oberhand und machte mit einem Take Down und einem Konter seinen einmal mehr beeindruckenden 6:2-Punktsieg fest.

Christoph Krämer (TSV), zuletzt Matchwinner, führte bis 130 kg (Fr) gegen Dominik Waldner nach zwei Minuten bereits deutlich mit 9:0 Punkten, wurde hernach von einem Hüftschwung des Röhlingers überrascht und geschultert – ein kleiner Tiefschlag für die Gastgeber. Denn bis 61 kg (Fr) stand in zwischen Alexandru Petcu (TSV) und Adrian Maierhöfer der nächste Spitzenkampf auf dem Programm. Petcu wurde nach einer Minute von einer Schleuder zum 2:4-Rückstand überrascht, doch der Rumäne bekam den Kampf in den Griff, sorgte mit einem Hüftschwung für den 7:4-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt rang Petcu mit „hoher Drehzahl“ und nahm nach mehreren Bodenaktionen seinem Gegner einen hohen 16:4-Punktsieg ab.

Bis 98 kg (gr) wurde Stefan Pressl (TSV) vom ungarischen Topringer Ivan Nemeth geschultert. Doch Eduard Kruse (TSV) antwortete bis 66 kg (gr) mit einem noch im ersten Abschnitt bewerkstelligten 15:0-Techniksieg über Tobias Abele zur 9:8-Pausenführung.

Der Gegner von Markus Waldenmayer, Tom Philipp, wies an der Waage Hautauffälligkeiten auf und durfte nicht antreten. Die bedeutete in der Klasse bis 86 kg (Fr) vier Punkte für die TSV, die in dieser Art nicht eingeplant waren.

Vranceanu war gefordert

Mihai Vranceanu (TSV) musste bis 71 kg (Fr) im Hinblick auf den Gesamtsieg nun unbedingt gewinnen. Sein Gegner Fabian Stock ließ zwischenzeitlich Gefährlichkeit aufblitzen und so war bei einem 6:3 zur Pause Vorsicht angesagt. Mit einer Wurfaktion sorgte der TSV-Ringer in der fünften Minute für eine Vorentscheidung und gewann schließlich klar mit 13:4.

Damit stand es 16:8, aber noch war nichts entschieden. Lars Strauß (TSV) traf bis 80 kg (gr) auf Martin Szabo, einen Leistungträger der Gäste. Dem Ungarn gelangen nach Passivitätsanmahnungen schöne Überwürfe aus der Bodenlage heraus und er siegte durch technische Überlegenheit. Bis 75 kg (gr) traf Jonas Biener (TSV) auf Tim Wist, der mit einem robusten Ringstil aufwartete. Biener entgegnete zunächst mit einer sehr guten Bodenabwehr nach Passivitätsbodenlage, konnte die 0:15-Niederlage gegen den fast fünf Kilo schwereren Gegner aber nicht verhindern. Röhlingen hatte ausgeglichen.

So war es wieder einmal David Dobre (TSV) vorbehalten, bis 75 kg (Fr) den Sieg einzutüten. Gegen Christian Link dauerte es weniger als zwei Zeigerumdrehungen, um mit einem 16:0-Überlegenheitssieg die TSV weiter auf Siegeskurs zu halten.