Im Interview berichtet der Werfer der Heidenheimer Baseballer wie er über so viele Jahre seinen Sport ausüben kann und wie er mit den Heideköpfen den Europapokal sowie die deutsche Meisterschaft gewinnen will.

Am Samstag machten die Heideköpfe mit zwei Siegen in Saarlouis endgültig den Einzug in die Play-offs klar, schon am Mittwoch beginnt für die Heidenheimer Baseballer in Brünn das Turnier um den C.E.B.-Europapokal. Mit dabei ist Werfer Enorbel Marquez-Raimirez, der schon viel herumgekommene Deutsch-Kubaner berichtet im Interview wie er in Heidenheim gelandet ist und warum er seit Jahrzehnten auf der rechten Seite schläft.

Herr Marquez, Samstagmittag um eins in Saarlouis bei 28 Grad auf dem Platz, ihre Teamkollegen und Gegner kurz vorm Kollaps – wie erging es Ihnen?

So ein Wetter habe ich mir eigentlich jetzt schon lange gewünscht. Aber am Samstag war es für mich auch nicht so gut, ich habe mich erst einmal vor der Sonne versteckt. Für die Mannschaft war es natürlich nicht einfach, bei dieser plötzlichen Hitze zwei Spiele zu bestreiten.

Ist das für einen Kubaner gerade so angenehm oder haben Sie sich nach über zehn Jahren in Deutschland auch in dieser Hinsicht akklimatisiert?

Für uns Lateinamerikaner ist es schwierig, sich an das Wetter hier zu gewöhnen. Aber ein bisschen habe ich mich daran gewöhnt.

Ihr Leben ist vom Baseballsport geprägt, Sie waren Profi in Ihrer Heimat Kuba, wurden mit Solingen deutscher Meister, spielten in der italienischen Profiliga – was hat Sie im „Spätherbst ihrer Karriere“ noch nach Heidenheim geführt?

Ich muss ehrlich sagen, die Heideköpfe sind ein Verein, der mich schon immer fasziniert hat. Aber irgendwie hat es nie geklappt, dass ich hierher komme, obwohl mich Klaus Eckle fast jedes Jahr mal angerufen hat. Ich haben einige Jahre in Italien gespielt, da war mir natürlich auch das Wetter lieber, aber ich freue mich, dass es jetzt endlich mit Heidenheim geklappt. hat.

Und wie sind bisher Ihre Eindrücke von der rauen Ostalb?

Ich wohne ja in Berlin, das ist eine Riesenstadt. Dann kam ich hier an, im Winter, und um sieben Uhr abends waren keine Leute mehr auf den Straßen – das war für mich ein Schock. Aber ich bin ja auch kein Mensch, der dauernd in der Stadt unterwegs ist, ich konzentriere mich auf die wichtigen Sachen, versuche die hundertprozentig zu machen. Stadion, Verein, die Einstellung der Leute gefallen mir sehr. In Italien war es ähnlich, aber nicht so gut. Hier fühle ich mich wie in einer Familie.

Die Heideköpfe waren in den vergangenen vier Jahren zweimal Meister und einmal Vizemeister. In dieser Saison läuft es noch nicht so. Sind Sie etwas enttäuscht?

Enttäuscht bin ich nicht. Ich wusste, dass die Süd-Liga stärker ist und hab schon damit gerechnet, dass wir Probleme bekommen könnten. Es war nicht geplant, dass wir so dastehen, Dritter oder Vierter werden. Wir hatten am Anfang Probleme, es waren zu wenig Pitcher da. Mittlerweile hat sich die Sache aber normalisiert. Ich glaube schon, dass wir jetzt in den Play-offs sehr weit kommen können. In der Offensive fehlt es noch ein bisschen, aber die Jungs arbeiten sehr hart und ich denke, das kommt in den Play-offs.

Wann haben Sie mit Ihrem Sport begonnen und seit wann sind Sie Werfer?

Ich habe mit drei Jahren angefangen, in Kuba ist Baseball ja Nationalsport. Jetzt bin ich 44 und spiele immer noch Baseball. So richtig als Pitcher spiele ich auch schon, seit ich 12 oder 13 war.

Gerade die Werfer sind extremen Belastungen des – in Ihrem Fall – linken Armes und der Schulter ausgesetzt. Wie steckt man das über all die Jahre weg?

Das ist vor allem viel Arbeit, Training, Physiotherapie. Manchmal spielt man aber auch mit Schmerzen. Natürlich hilft die Erfahrung, man weiß dann schon, was nötig ist, um die ganze Saison fit zu bleiben.

Viele Pitcher müssen nach Verletzungen in der Schulter oder im Ellbogen aufgeben . . .

Ich hatte auch schon Verletzungen, das ging aber gut. Es ist schon außergewöhnlich, über so viele Jahre als Pitcher spielen zu können. Ich hatte da sicher auch Glück, trotzdem ist es in erster Linie viel Arbeit, ich bin von Montag bis Sonntag auf dem Platz, verpasse kein Training und mache auch sonst nie Pause.

Wie fühlt man sich nach einem Spiel mit 100 oder mehr Würfen, in die man die ganze Kraft gelegt hat?

Wenn ich geworfen habe, schlafe ich nur auf der rechten Seite, weil ich Linkshänder bin. Und das schon seit ewigen Zeiten.

Gab es den Traum von einer Karriere in der amerikanischen Profiliga und würden Sie wieder diese Sportart wählen?

Nicht wirklich. Ich habe vielleicht mal kurz davon geträumt. Aber ich wollte vor allem in die kubanische Nationalmannschaft kommen. Das hat leider nicht geklappt, weil ich nach Deutschland gezogen bin.

Dafür haben Sie es in die deutsche Nationalmannschaft geschafft.

Ja, und ich habe sogar bei einem Sieg gegen Kuba gespielt. Das war schon ein komisches Gefühl. Ich liebe ja mein Land. Aber es ist nur ein Spiel.

Am Mittwoch beginnt für Sie und die Heideköpfe das Abenteuer Europapokal. Was bedeutet das für Sie und wie sehen Sie die Chancen beim Turnier in Brünn?

Die Erwartungen sind groß. Ich will das Turnier gewinnen und ich denke, der Verein will das auch. Die Heideköpfe haben ja schon viel Erfahrung mit internationalen Turnieren. Aber noch wichtiger ist es mir, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen.

Sie werden im Dezember 45 Jahre alt, wie soll es in Sachen Baseball weiter gehen?

(lacht) So langsam geht es zu Ende. Es ist nicht einfach, dieses Niveau zu halten, aber dieses Jahr wird noch nicht mein letztes sein.

Wäre dann auch ein weiteres Engagement in Heidenheim denkbar?

Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der Verein, alle die hier mit Baseball zu tun haben, haben mich genauso aufgenommen, wie ich es mir gewünscht habe. Da möchte ich auch etwas zurück geben.

Heideköpfe Heidenheimer Baseballer kämpfen um den Europapokal Für die Voith Heideköpfe beginnt am Mittwoch das Turnier um den C.E.B.-Cup im tschechischen Brünn.