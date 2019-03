Bei Schlusslicht Lustenau verlor Schnaitheim 22:26.

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Handballerinnen der TSG Schnaitheim im Auswärtsspiel beim HC Lustenau. Beim Tabellenletzten verlor die TSG mit 22:26.

Lag es an der zweieinhalbstündigen Anfahrt, weshalb die Schnaitheimerinnen nie richtig ins Spiel fanden? Nach sieben Minuten stand es bereits 4:0. Viel zu einfach wurde es den Gegnerinnen gemacht, Tore zu erzielen. Fast ohne Körperkontakt agierte die TSG-Abwehr über die komplette Partie.

Nach zehn Minuten konnte Schnaitheim über 5:2 zum 6:4 aufschließen. Der Vorsprung von Lustenau pendelte sich in der Folgezeit auf zwei bis drei Tore ein. Aussetzer im Angriff und in der Abwehr sorgten jedoch dafür, dass die TSG nie ganz herankam. Über 12:8 bis zum 15:10-Halbzeitstand zog Lustenau wieder deutlich davon.

In Halbzeit zwei keimte dann nochmals kurzzeitig Hoffnung auf. Nach 43 Minuten war man mit 18:15 wieder dran. Doch viel zu umständlich und einfallslos agierte Schnaitheim im Angriff. Dies nutzte Lustenau rigoros aus und konnte drei Tore in Folge erzielen. Beim 21:15 nach 48 Minuten war somit eine Vorentscheidung gefallen. Bis zur 56. Minute konnte der HC den Vorsprung auf 25:18 sogar ausbauen. Am Schluss gelang der TSG noch etwas Ergebniskosmetik.

Da sich die personelle Situation in dieser Saison nicht mehr ändern wird, ist man im Schnaitheimer Lager froh, bereits 18 Punkte verbucht zu haben. Am kommenden Sonntag gastiert mit der HSG Ebersbach-Bünzwangen der Tabellenzweite in der Ballspielhalle.TSG: Kuch, Barth (2), Fischer (11/5), Grupp (1), Hauke, Müller, Jaus (1), Riehl (4), Diebold, Diedersdorfer, Mainka (3)