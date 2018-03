Herbrechtingen SHB-Handballer bangen weiter um den Klassenerhalt

Next

Herbrechtingen / Edgar Deibert

Die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim empfängt im Abstiegskampf am Samstag Laupheim, dessen Keeper Andreas Biller bis zur letzten Saison in Brenz das Tor hütete.

Zumindest eine kleine Erfolgsmeldung im Kampf um den Klassenerhalt gibt es bereits im Vorfeld des Heimspiels der Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim (SHB) gegen Rot-Weiß Laupheim am morgigen Samstag (19.30 Uhr, Bibrishalle).

Denn der Einspruch der Männer-Turn-Gemeinde (MTG) Wangen gegen die Wertung der Begegnung bei der SHB wurde mittlerweile abgelehnt. Anfang Februar hatte die Spielgemeinschaft dank eines direkten Freiwurftreffers von Tim Albrecht in der Schlusssekund doch noch knapp mit 29:28 gewonnen.

SHB-Handballer sind Tabellenelfter

Das Urteil dürfte sich beruhigend auf SHB auswirken, die als Tabellenelfter (14:26 Punkte) sechs Spieltage vor Saisonende weiterhin um den Klassenerhalt bangt. Die beiden direkten Abstiegsränge belegen dabei momentan Wangen (12:28) und Albstadt (4:34).

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht geht es für die SHB am 24. März (Heimspiel), vorher gilt es die Aufgabe gegen Laupheim zu meistern. An das Hinspiel hat Sandro Jooß keine guten Erinnerungen. „Es war unser bestes Auswärtsspiel, das wir sehr unglücklich verloren haben“, sagt der SHB-Trainer.

Drei Minuten vor Schluss hatte es 25:25 gestanden, ehe Laupheim drei Treffer in Folge erzielte. Laut Jooß hätten unglückliche Entscheidungen der Schiedsrichter zur Niederlage beigetragen. Auch deswegen wird die SHB auf Wiedergutmachung aus sein.

Biller stieg mit Brenz auf

Und diese könnte durchaus gelingen, schließlich konnte der morgigen Gegner bislang noch nicht an die Form der Hinrunde anknüpfen. Diese beendete Laupheim als Tabellenzweiter, im neuen Jahr kam allerdings nur noch ein Sieg dazu, was ein Abrutschen ins Mittelfeld bedeutete.

„Wir haben eine geile Hinrunde gespielt, konnten in der Rückrunde aber die wichtigen Spiele nicht für uns entscheiden“, sagt Andreas Biller. Der Torhüter feierte mit dem TV Brenz 2016 den Aufstieg in die Landesliga und wagte zu dieser Saison den Sprung in die Württembergliga.

Dafür nimmt der 27-Jährige, der in Mödingen (bei Wittislingen) lebt, weite Fahrten auf sich. 95 Kilometer hin und 95 Kilometer zurück – dreimal die Woche zu jeder Trainingseinheit. Die sportliche Herausforderung und die Möglichkeit, unter seinem alten Trainer Klaus Hornung zu spielen, sind Biller den Mehraufwand wert, sagt er.

Dabei gab es auch in dieser Saison einen Titel für Biller. Laupheim gewann den württembergischen Pokal (HVW) beim Final Four in Langenau.

Kehrt Keeper Andreas Biller zurück?

Wie es in der kommenden Saison weitergeht, weiß Biller allerdings noch nicht. So könnte er sich auch eine Rückkehr in den Landkreis, etwa zum TV Brenz, vorstellen. Schließlich sind es von seinem Wohnort nach Brenz nur knapp 15 Minuten Fahrzeit.

Und nach Herbrechtingen sind es deren 20. „Ich habe ein Heimspiel“, habe er daher vor der Partie bei der SHB zu seinen Mitspielern gesagt, erzählt Biller. Für Laupheim gelte es dabei wieder in die Erfolgsspur zu kommen, schließlich wolle das Team sich noch um mindestens drei Plätze verbessern. Biller erwartet daher am Samstag wieder „eine enge Kiste“.