Tanzen Mergelpokal: Birgit und Jürgen Buttkus tanzten an die Spitze

Heidenheim / Nadine Rau

Den Mergelpokal entschieden Birgit und Jürgen Buttkus vom SV Mergelstetten zweifelsfrei für sich. Brigitte Pfeiler und Jörg Lutz glänzten ebenfalls – sogar in gleich zwei Altersklassen.

Das pinke Kleid sticht sofort in der Masse hervor. Brigitte Pfeiler trägt es, sie hat es sich selbst genäht. Sie strahlt, hat sie schließlich mit ihrem Tanzpartner Jörg Lutz bei den Senioren III in der Leistungsklasse A den Mergelpokal gewonnen (siehe Bild unten). Anschließend traten sie noch bei den Senioren II an (beim Tanzen darf ein Paar dank einer bestimmten Regel auch bei den Jüngeren starten) und krönten den Tag mit einem zweiten Platz. Eigentlich hätten sie auch noch in der nächsthöheren Leistungsklasse starten können, aber Jörg Lutz war sowieso schon krank und hatte keine Kondition mehr. „Unter erschwerten Bedingungen haben wir das heute gut gemacht“, freute sich Pfeiler.

„Ewig“ habe sie an ihrem neuen Kleid gesessen, am Abend vor dem Mergelpokal habe sie zudem zwei Stunden für ihre Haare gebraucht, am Morgen eine Stunde fürs Make-Up, zwischendrin noch einen Kuchen für die Zuschauer gebacken. „Und dann habe ich hier noch nichts erreicht“, scherzte die Tänzerin.

In fünf Disziplinen an der Spitze

Ihr Ziel problemlos erreicht haben wenig später Birgit und Jürgen Buttkus. Sie tanzen in der ranghöchsten Klasse S und trafen diesmal vereinsintern auf Konkurrenz durch Dr. Manfred und Andrea Lerch. Doch Konkurrenz machte dem Tanzpaar schließlich gar keiner: Bei allen fünf Tänzen, dem Wiener und dem Langsamen Walzer, dem Slowfox, dem Tango und dem Quickstep, waren sich die Wertungsrichter einig: Platz eins.

Und das, obwohl das Paar vier Wochen lang gar nicht zusammen trainieren konnte, weil Jürgen Buttkus in Amerika war. „Beim Quickstep hatte ich deswegen fast keine Kondition mehr“, so Birgit Buttkus, die wunschlos glücklich war.

Das Tanzpaar Lerch landete auf Platz sechs, Sylvia und Tri Chau-Huu, die bei den Senioren IV in der Leistungsklasse S für den SV Mergelstetten gestartet waren, wurden ebenfalls Sechster.

56 Paare hatten sich für das vereinseigene Turnier, das zum dritten Mal von der Tanzsportabteilung in der Turn- und Festhalle ausgetragen worden war, angemeldet. Zehn bis fünfzehn Paare mehr hätten es werden können, hätte der deutsche Tanzsportverband die S-Klasse für die Senioren II nicht noch gestrichen. „Zeitgleich war ein Ranglistenturnier in Düsseldorf, deswegen durften wir diese Klasse nicht anbieten“, ärgerte sich die Vorsitzende Sylvia Buttschardt.

Sonst aber hatte sie keinen Grund für Ärger. Zwar sei in der Früh die Technik zusammengebrochen, doch die Verantwortlichen hätten nach einer Weile alles wieder geregelt bekommen. Besonders freute sich Buttschardt über den Erfolg der Paare. „Der Mergelpokal bleibt in Mergelstetten, das ist doch schön.“ Jörg Lutz war die Freude darüber übrigens sogar einen Spagat auf dem Tanzparkett wert – im Frack, versteht sich.