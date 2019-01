Heidenheim Wasserball: Abwehrchef mit Doktortitel

Heidenheim / Edgar Deibert

Der SV 04 Heidenheim geht mit einem neuen Spielertrainer in die Saison, der einst in der Bundesliga aktiv war. Heute Abend führt Patrick Hoyer sein Team in die Heimpartie gegen Gemmingen.

Quer durch die Republik ging es für Patrick Hoyer in seiner Zeit bei der SGW Leimen/Mannheim. Berlin oder Hamburg? Der gebürtige Weidener (Oberpfalz) war dabei. Zwei Jahre spielte Hoyer in der Bundesliga, davor und danach in der 2. Liga. „Nein, mit Fußball ist das natürlich nicht vergleichbar“, sagt der 34-Jährige. Aber immerhin habe er schon vor 500 Zuschauern gespielt.

In Heidenheim muss sich der Physiker, der seinen Doktortitel im Schwerpunkt Mikroskopie und Optik gemacht hat, sicherlich etwas umstellen. Der SV 04 tritt nämlich auch in dieser Saison in der Verbandsliga an. Heute Abend geht es im ersten Heimspiel gegen Gemmingen (20.30 Uhr, Aquarena). Wahrscheinlich vor knapp 50 Zuschauern.

Doch das ist für Hoyer eher nebensächlich. Im Oktober des vergangenen Jahrea zog es ihn beruflich, Hoyer ist Projektleiter bei Carl-Zeiss-Meditec in Oberkochen, in die Region. Bereits an seinem zweiten Tag im Landkreis nahm er am Training der Heidenheimer Wasserballer teil. Den Tipp habe er übrigens von Kai Stubenvoll bekommen. Der ehemalige Heidenheimer spielt nämlich nun in der 2. Liga. Wiederum in Hoyers Ex-Verein Leimen.

Wasserball begleitet Hoyer seit jeher. „Mein Schwimmtrainer hatte einst in Polen in der Nationalmannschaft Wasserball gelernt“, erinnert er sich. So kam Hoyer zum Wasserball und spielte bereits in Jugendmannschaften in der Bundesliga.

Nasenbeinbrüche gehören dazu

So manch einen könnte die Kombination aus Schwimmen und Ball werfen abschrecken. Nicht so Hoyer, der davon überzeugt ist, dass Wasserball im Vergleich zu anderen Sportarten gesünder sei: „Es ist gelenkschonender und Verletzungen sind eher selten.“

Zudem dämpfe das Wasser etwaige Tritte. „Wenn es zu Verletzungen kommt, dann über Wasser“, sagt Hoyer. Er selbst habe sich schon die Nase gebrochen. Das gehöre eben zu jedem Wasserballer dazu. Dazu kämen Prellungen, die man bei den vielen Zweikämpfen erleide.

Nasenbeinbruch hin oder her, Hoyer gerät fast schon ins Schwärmen, wenn er über „seinen“ Sport spricht. Wasserball sei im Grunde genommen eine Kombination aus Schwimmen, Handball und Rugby. Gepaart mit der taktischen Finesse des Schachs. Und doch: Austrainiert sollen Wasserballer schon sein. „Das ist wichtig, wenn ein 100-Kilogramm-Gegner versucht dich unter Wasser zu drücken“, erklärt Hoyer.

Schnell war Hoyer beim SV 04 Heidenheim integriert. Und mehr noch. „Die Mannschaft hat irgendwann beschlossen, dass ich Spielertrainer werden soll“, sagt Hoyer. Er habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen. Dabei trainierte er bereits in Göttingen ein Team drei Jahre lang.

Neuer Coach muss oft raus

An die Verbandsliga müsse er sich aber noch gewöhnen, räumt Hoyer ein. Genauer gesagt, an die Schiedsrichter. In der Bundesliga seien die Zweikampfhärte doch intensiver. „Die Schiedsrichter greifen da später ein“, erklärt Hoyer. In den unteren Ligen würden Aktionen hingegen schneller abgepfiffen.

Nach zwei Partien, die die Heidenheimer verloren, ist ihr Spielertrainer auf dem Weg zum Titel „Strafbankkönig“. Hoyer kassierte nämlich vier von sechs möglichen Feldstrafen. „Da hatte ich bislang noch kein glückliches Händchen und muss mich noch anpassen“, sagt der Heidenheimer Coach, der zugleich Abwehrchef ist. Diese Position liege dem 1,93-Meter-Mann am besten. Von hier aus hat er den Überblick und kann seine ganze Erfahrung einbringen.

Und dies auch in die Nachwuchsgewinnung. Im Wasserball geht Hoyer nämlich ganz auf. Davon können sich die Heidenheimer überzeugen.