Der 20-Jährige Yunus Kilicoglu spielt, seit er neun Jahre alt ist. Einen ersten Vertrag hat er schon in der Tasche. Wie hart ist E-Sport wirklich? Und was muss man tun, um an die Spitze zu kommen?

Ein abgedunkeltes Zimmer mit einem Computer und Monitor. Leere Energydrink-Dosen auf dem Tisch und dem Boden verteilt. Dazu noch leere Pizzaschachteln in einer Ecke aufgetürmt. Teilweise gibt es noch immer so ein Bild von Menschen, die gerne Spiele am Computer „zocken“ – und das stundenlang. Yunus Kilicoglu schüttelt da nur den Kopf. „Ich trinke keine Energiegetränke und esse auch kein Fast Food. Sonst werden die Finger fettig, dann klebt die Tastatur und die Maus. Du rutschst dann weg und kannst dich nicht konzentrieren“, erklärt der 20-Jährige.

Kilicoglu betreibt E-Sport (elektronischer Sport) und ist somit auf Computerspiele spezialisiert. Körperliche Fitness sei dabei auch wichtig. Er achte auf seine Ernährung, trinke keinen Alkohol und rauche auch nicht, betont der Heidenheimer. „Als E-Sportler sollte man fit sein. Die Spiele dauern bis zu fünf, sechs Stunden. Man sollte konzentriert bleiben, sonst lässt die Leistung nach“, sagt Kilicoglu. Zudem müsse der PC-Platz immer sauber sein. Bevor er spiele, werde nass durchgewischt. Auch aufs Äußere achtet Kilicoglu. So ist die Mütze sein Markenzeichen, da das Headset sonst Streifen auf den Haaren hinterlässt.

Beginn mit neun Jahren

Kilicoglus Spezialgebiet ist das Spiel „Counter Strike“, bei dem sich zwei bewaffnete Gruppen miteinander Gefechte liefern. Die Teams erhalten verschiedene Aufträge, deren Erfüllung das jeweils gegnerische Team zu verhindern versucht. Bereits als Neunjähriger sei er mit dem Spiel in Berührung gekommen, als er es zum ersten Mal bei einem Cousin gespielt habe. „Ich war ziemlich jung“, räumt Kilicoglu ein. Das Spiel habe ihn aber nicht mehr losgelassen, was allerdings auch Probleme bedeutete. „Zu Beginn hat die Schule deutlich darunter gelitten“, sagt Kilicoglu. Die Folge: Vater Senol sprach ein längeres PC-Verbot aus.

Youtube

Der Traum, eines Tages Profi zu werden, lebte aber weiter. Dabei seien seine Eltern anfangs skeptisch gewesen. „Meine Mama hat gesagt, dass das keine richtige Zukunft hat. Ich soll mich lieber auf die Schule konzentrieren“, erinnert sich Yunus Kilicoglu. Er habe allerdings alles unter einen Hut gekriegt, wie er es ausdrückt. „Ich vernachlässige die Schule oder meine Arbeit nicht. Ich habe meine Mittlere Reife in einem guten Bereich gemacht und mache gerade eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement.“ In der Schule sei er zudem sehr aufmerksam – und dies aus einem besonderen Grund: „Weil ich keine Zeit habe, zu Hause zu lernen. Außer wenn ich Prüfungen habe.“ Zu Hause wird nämlich trainiert. Und das bis zu fünf Stunden täglich. Wie er mit seiner Figur zu laufen, zu springen und zu schießen hat. Montags bis donnerstags gibt es das Pflichttraining, samstags und sonntags stehen Ligaspiele und Turniere an.

Ihm gehe es in erster Linie nicht ums Geld, wie Kilicoglu betont. Er möchte auf großer Bühne vor Tausenden von Menschen spielen, so wie in der Kölner Lanxess-Arena (siehe ganz unten). Den ersten Schritt dazu hat Kilicoglu bereits gemacht und bei „nVision eSportz“ einen Vertrag unterschrieben. Ein Vorteil: Benötigt er oder einer seine Mitspieler in Zukunft Hardware für den PC, werde diese gestellt.

Bundesliga das nächste Ziel

Mit seinem neuen Team, das aus insgesamt fünf Spielern besteht, startet Kilicoglu, der Teamkapitän ist, in dieser Saison (Dauer bis zu drei Monate) in der Starter Divison, der dritten Liga. In dieser werde sein Team keine Probleme haben, ist Kilicoglu überzeugt. „Natürlich nur, wenn wir wie ein Getriebe funktionieren.“ Die Bundesliga sei das nächste Ziel. Erst dann könne er vom Spielen leben.

Dabei kennt Kilicoglu auch das Bild, das manche von „Counter Strike“ haben. „Es gibt Menschen, die es nur als das Spiel des Amoklaufes kennen. Weil es hier viel Blut gibt, wenn man auf virtuelle Personen schießt“, sagt Kilicoglu und schiebt sofort nach: „Ich spiele nicht und sage: Wow, das muss ich in Wirklichkeit ausprobieren. Damit hat es nichts zu tun. Es geht darum, dass man im Team agiert. Das Spiel hat sehr viele taktische Aspekte. Wenn man im Alleingang dumm in der Gegend rumschießt, ohne zu wissen, was man macht, dann hat man schon so gut wie verloren.“ Der Reiz liege in der Herausforderung, in einer ausweglos scheinenden Situation das Unmögliche möglich machen.

Ist das überhaupt Sport?

Aber ist E-Sport überhaupt Sport? Die Anforderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nach sportartspezifischen Bewegungen gibt es beim E-Sport zumindest nicht. Kilicoglu ist dennoch davon überzeugt. „Man muss sich extrem fokussieren und verbrennt einige Kalorien.“ Zudem sei es, wie bei anderen Sportarten, extrem emotional. Er selbst habe schon sowohl nach Siegen wie auch Niederlagen geweint, weil es so aufwühlend sei. Zudem: Wie im Fußball gebe es richtige Trainingslager, bei denen die Teams mit Hilfe von Beamern die Taktiken einstudieren. Killicoglus Team war zuletzt in Aschaffenburg. Auch gebe es bei internationalen Turnieren Hilfe von Sportpsychologen, so der Heidenheimer.

„SSASYEEE“ ist in der Szene kein Unbekannter

In der Szene ist „SSASYEEE“, wie Kilicoglus Spielername heißt, kein Unbekannter. Vor zwei Jahren habe er bereits die Möglichkeit gehabt, Profi zu werden. Damals habe er allerdings wegen seiner neuen Freundin auf diese Möglichkeit verzichtet, sagt Kilicoglu. „Damit unsere Beziehung nicht darunter leidet“, wie er sagt. „Counter Strike“ und er passten aber „wie die Faust aufs Auge“.

Nun habe er sich zurückgemeldet, auch wegen seines älteren Bruders Sami. „Er hat mir gesagt: Du musst es wieder machen“, erzählt Yunus Kilicoglu. Nun werde er sowohl von seinen Eltern als auch von seiner Freundin unterstützt. Bei seinem Traum von der großen Bühne.