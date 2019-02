Volleyball-Oberliga Dritter Sieg in Folge?

Dritter Sieg in Folge?

Heidenheim / Rolf Grimm

Die SG Volley Alb befindet sich deutlich im Aufwind. Am Sonntag soll im Heimspiel gegen Rottenburg III die gute Form bestätigt werden.

Trotz Verletzungspech möchten die Oberliga-Volleyballer der SG Volley Alb am Sonntag ihre Jahresbilanz weiter aufpolieren. 2019 gab es schließlich drei Siege in vier Spielen. Zwar sind die Älbler noch immer Tabellenletzter, können sich aber wieder Hoffnung auf einen Klassenerhalt machen.

Ausschlaggebend für die erhebliche Formsteigerung war der Einsatz von Daniel Schwarz auf der Mittelposition und seit dem letzten Spiel der von Adam Peller. Daneben entwickeln sich die Youngsters sehr gut, so dass trotz der Tabellensituation die Motivation für die Volleyballer hoch ist.

Dazu beigetragen hat sicherlich auch das Trainerduo Bär/Fennell. Vor allem Fennell, der bei den Spieltagen verantwortlich ist, scheint den richtigen Draht zu seinen Spielern gefunden zu haben. Was das Team beim Angstgegner Eningen am vergangenen Spieltag geleistet hat, ist auch bemerkenswert: Schwarz musste wegen einer Verletzung im zweiten Satz ausgewechselt werden. Die Mannschaft musste sich zwar „kurz schütteln“, ging aber letztlich als Sieger vom Feld. „Wir geben nicht auf!“ – so lautet das Motto der Stunde bei der SG Volley Alb.

Am Sonntag bestreitet die Spielgemeinschaft aus dem TSV Dettingen und dem HSB in Heidenheim ihr Heimspiel gegen den TV Rottenburg III (15 Uhr, Landkreishalle). Hier müssen die Gastgeber allerdings auf den verletzten Blockspieler und Schnellangreifer Daniel Schwarz verzichten.

Klein ersetzt Schwarz

Die Aufgabe von Schwarz hat beim letzten Spiel Christoph Klein übernommen und dabei eine gute Leistung gezeigt, was die Hoffnung aufrecht erhält, die gute Serie weiterzuführen. Fennell dürfte auch sonst einen kompletten Kader zur Verfügung haben, so dass Wechselmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Gegner, die „Dritte“ des Bundesligisten TV Rottenburg, ist inzwischen ein alter Bekannter. Beim Relegationsspiel 2018 musste man den Gästen den Vortritt lassen, beim Hinspiel gab es eine glatte Niederlage. Momentan belegen die Rottenburger den sechsten Platz und sollten punkten, um nicht noch auf den Relegationsrang abzurutschen (Platz acht).