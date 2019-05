In diesem Jahr wird die Veranstaltung zum ersten Mal als reines Springturnier ausgetragen.

Ab Donnerstag lädt der RFV Sontheim zu seinem dreitägigen Turnier. Dieses Jahr wird die Veranstaltung zum ersten Mal als reines Springturnier ausgetragen.

Auf der Anlage des RFV Sontheim im Stockhau beginnt am Donnerstag, 30. Mai, das jährliche Turniergeschehen um 9.30 Uhr mit den jungen Pferden in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. An diesem Tag werden weitere Prüfungen bis zur Klasse M* zu sehen sein.

Als Höhepunkt und Abschluss des Tages wird gegen 21.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen, der Nightrider-Cup, unter Flutlicht ausgetragen.

Am Sonntag starten die ersten Prüfungen auf dem Grasplatz mit zwei Springen der Klasse A und einem Springen der Klasse L. Als Turnierabschluss am Sonntagnachmittag können die Reiter ihr Können in einer Springprüfung der Kl. M** mit Siegerrunde beweisen.

Jugendtag am Samstag

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Jugend und jungen Reiter bis 21 Jahren. Hier starten schon die ganz jungen Reiter und sammeln die ersten Turniererfahrungen. Als neue Prüfung wird dieses Jahr ein vielseitiges Stangenlabyrinth ausgerichtet. Zusätzlich gibt es einen „Jump-and-Run“-Wettbewerb, bei dem zunächst ein Reiter zu Pferd den Parcours absolviert und anschließend ein Läufer den gleichen Parcours ohne Pferd durchlaufen muss.

Die Springprüfungen werden von der einfachen Klasse E in Stil- und Fehler-Zeit-Wertung bis hin zur Klasse L ausgetragen.