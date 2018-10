Sportakrobaten Drei Titel in der höchsten Klasse

Mainz / pm

Die Sportler des SV Mergelstetten räumten beim 19. internationalen Gutenberg-Pokal ab und holten fünf Medaillen.

Beim 19. internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz war der SV Mergelstetten mit drei Einheiten und einer Startgemeinschaft aus SV Mergelstetten und TV Uhingen vertreten.

Das gemischte Paar, Linus Monz und Finia Falch (Altersklasse 11 bis 16), sicherte sich mit einer ausdrucksstarken Choreografie sowie sauberer Technik den ersten Platz bei der Balanceübung (24,95 Punkte). Mit dieser guten Leistung qualifizierte sich der amtierende deutsche Meister für das Finale in dieser Kategorie und ging mit 24,6 von möglichen 30 Punkten auch hier als Sieger hervor. Ebenfalls erfolgreich verlief für Falch und Monz die Dynamikübung (Platz zwei mit ebenfalls 24,6 Punkten).

In der höchsten Klasse, der Seniorenklasse, holte die Startergemeinschaft aus Patrick Schönholz (SV Mergelstetten) und Valentin Brendler (TV Uhingen) insgesamt drei Titel: In der Dynamik (25,88 Punkte), in der Balance (25,63 Punkte) sowie in der kombinierten Übung (24,24 Punkte).

Dabei turnten sie den Doppelsalto und die Doppelschraube sicher in den Stand und zeigten sich auch bei Elementen wie den Einarmhandstand auf dem Kopf des Partners souverän. Bei der kombinierten Übung führten Brendler und Schönholz die Elemente mangels Vorbereitung hingegen nicht sauber genug aus.

Dem Damentrio Aelita Schelhorn, Christina Lust und Oberfrau Diana Lust unterlief bei der Sprungserie der Dynamikübung Fehler, die zum Punktabzügen führten. Am Ende reichte es mit 22,5 Punkten nur noch für den achten Platz. Bei der Balance führte die Gruppe hingegen eine ausdrucksstarke und saubere Übung aus, wodurch sie mit 24,05 Punkten den zweiten Platz und somit den Einzug ins Finale erreichten. Im Finale konnten sie mit 24,7 Punkten den zweiten Platz erreichen.

Bei dem Damenpaar mit Fatima De Matteo und Bella Pfau reichte es bei der Balance aufgrund der großen Konkurrenz trotz guter Leistung nur für Platz neun (23,15 Punkte). Ebenfalls auf dem neunten Platz landete das Trio mit ihrer Dynamikübung. Mit Mit 21,7 Punkten verpassten sie den Einzug ins Finale um 0,2 Punkte.