Ringen Drei Medaillen für den Landkreis Heidenheim

Ringen / Alwin Reimer

Drei Medaillen gingen bei der Landes-Juniorenmeisterschaft in den Kreis Heidenheim.

Je zwei Ringer der TSG Nattheim und der TSV Herbrechtingen hatten sich für die baden-württembergische Juniorenmeisterschaft qualifiziert und brachten zweimal Silber sowie einmal Bronze mit nach Hause.

Die 17 bis 20 Jahre alten Athleten traten in Waldkirch-Kollnau in der Nähe von Freiburg an. Im griechisch-römischen Stil überzeugte der Überraschungs-Vizemeister des Vorjahres, Riccardo Caricato aus Herbrechtingen, in seinem ersten richtigen Juniorenjahr erneut. Im Gewicht bis 82 kg (7 Teilnehmer) fand er mit einem 8:1-Punktsieg gegen Roman Brüstle (Aichhalden) ausgezeichnet ins Turnier. Danach hatte der TSVler das Pech, gleich wieder auf den deutschen Vizemeister Lucas Lazogianis (Weilimdorf) zu treffen, an dem er noch nie vorbei kam. Caricato hielt diesmal besser mit, verlor aber knapp mit 3:6 Punkten.

Ein Halbfinale gab es nicht, so bestritt der TSVler gleich den Kampf um Bronze. Hier stellte Jan Allgaier vom KSV Hofstetten) beim vorzeitigen 8:0-Techniksieg keine größere Hürde dar. Mit dem dritten Platz untermauerte Caricato seine Zugehörigkeit zur Spitze im Land. Im Finale gelang Lazogianis mit einem raschen 9:0-Techniksieg die Titelverteidigung.

Selber Jahrgang, andere Stilart: In der Klasse bis 57 kg Freistil unternahm Muhammed Tasdelen den Angriff aufs Siegerpodest. Der TSVler zeigte, dass er einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Bei sechs Teilnehmern wurde im Modus „jeder gegen jeden“ gerungen. David Kuhner (Schramberg/10:0-Techniksieg), Paul Bruckert (Östringen/Schultersieg), Alexander Roor (Berghausen) und Richard Pufe (Daxlanden/11:0-Techniksieg) bereiteten dem Herbrechtinger keinerlei Kopfzerbrechen. Nur der Jahrgangsältere Enrico Baumgärtner (KSV Malsch), der deutsche Vizemeister 2018, war noch um einen Tick reifer. Tasdelen unterlag mit 1:5 Punkten durfte sich aber über die baden-württembergische Vizemeisterschaft freuen.

Ebenfalls im freien Stil bis 70 kg (9 Teilnehmer) rang sich Jan Riek von der TSG Nattheim als nicht unbedingt zu erwartender Vizemeister in den Vordergrund. Auch er bestätigte seine Ergebnisse aus der Mannschaftssaison. Seinen stärksten Pool-Widersacher Claudio Wesnet (Hofstetten) besiegte der TSGler mit 3:2 Punkten. Gegen Samuel Sänger (Faurndau) gab es einen 10:0-Techniksieg und Murad Makaev (Korb) schlug Riek souverän mit 14:3 Punkten. Im Finale stand er dem für die RKG Freiburg in der Bundesliga ringenden Adrian Wolny gegenüber, dem deutschen Juniorenmeister 2018. Der Freiburger rauschte regelrecht durchs Turnier und beendete diesen Endkampf als 10:0-Techniksieger. Für den Nattheimer bedeutet der zweite Platz wohl seinen bislang größten sportlichen Erfolg.

In der Gewichtsklasse bis 74 kg Freistil (10 Teilnehmer) startete der während der Saison ebenfalls starke Marius Oechsle (TSG Nattheim). Seinem Auftaktgegner Marian Rall (Winzeln), deutscher Kadettenmeister von 2018, musste er sich mit 3:9 Punkten geschlagen geben. Im zweiten Kampf beherrschte er Tobias Miller (Freiburg) beim 12:2-Techniksieg, bevor der TSGler an Maximilian Schäfer (Malsch) mit einer Technikniederlage scheiterte. Oechsle positionierte sich damit als unglücklicher Siebter in einer starken Gewichtskategorie.

Für alle Kreisvertreter war die Meisterschaften eine ausgezeichnete Plattform, um sich zu präsentieren. Einer Nominierung für die nationale Juniorenmeisterschaft, die Ende März in Kirrlach (Freistil) und Pausa (griechisch-römisch) ausgetragen wird, sollte nichts im Wege stehen.