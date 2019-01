Leichtathletik Drei Mal Bronze geholt

Leichtathletik / pm

Bei den Ba-Wü Meisterschaften erkämpften sich die HSBler Buchgraber und Blickle gute Platzierungen.

Der Sindelfinger Glaspalast war in diesem Jahr der Austragungsort der Baden-Württembergischen Leichtathletikmeisterschaften der Aktiven und U20. Malaika Mihambo, die aktuelle Weitsprung-Europameisterin, war für die LG Kurpfalz ebenfalls am Start. Mit drei Bronzemedaillen in der Altersklasse U20 fuhren die beiden HSB/LG Staufen Vertreter Fenja Buchgraber und Stephan Blickle nach Hause.

Blickle fühlte sich vor Wettkampfbeginn nicht ganz fit. Er kämpfte sich jedoch in den Wettkampf hinein und so war er am Ende mit Rang 3 und einer Weite von 6,63 m doch zufrieden. Der anschließende 60 m Vorlauf war mit 7,27 Sekunden auch wieder auf einem guten Niveau.

Direkt nach den Zeitläufen war Blickle mit einem Q für das Finale gesetzt. Da er und ein weiterer Sprinter mit 7,27 Sekunden die gleiche Vorlaufzeit erzielten, gab es nachträglich noch eine Korrektur: Der HSBler wurde als Neunter gewertet und verpasste das Finale somit unglücklich.

Fenja Buchgraber hatte in ihrem Sprint über die 60-m-Distanz nicht den besten Start und konnte sich somit nicht für das Finale qualifizieren (8,33 Sekunden). Viel besser lief es für sie dann ein paar Stunden später. Am späten Nachmittag standen die 4x200 Meter Staffelentscheidungen an und Buchgraber konnte sich im Team mit der LG Staufen Staffel einen ausgezeichneten 3. Platz (1:45,43 sec) erkämpfen.

Die gleiche Platzierung erreichte die männliche U20 Staffel der LG Staufen, in der Stephan Blickle als Schlussläufer nominiert war. In einer Zeit von 1:34,42 sec. erreichten die vier Sportler zudem die Qualifikation für die Deutschen Hallenmeisterschaften, die in diesem Jahr ebenfalls in Sindelfingen ausgetragen werden.