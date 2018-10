Bonn DM-Finalserie: Heidenheimer Baseballer kassieren den Ausgleich

Bonn / Thomas Jentscher

Nach einer unglücklichen 2:4-Niederlage der Heideköpfe bei den Bonn Capitals ist die Entscheidung um die deutsche Baseballmeisterschaft 2018 verschoben.

Die HSBler kassierten am Samstag früh einen Homerun zum 0:1, glichen dann aber durch Gary Owens aus, der ebenfalls den Ball über Zaun drosch. Owens sorgte im siebten Inning auch für die 2:1-Führung, einen dritten Punkt der Heideköpfe nahmen die Schiedsrichter unverständlicherweise zurück.

Prompt kassierte der bis dahin so starke Werfer RJ Hively eine Serie von Hits zum 3:2 für Bonn, im achten durchgang legten die Gastgeber noch einen Punkt darauf. Zu allem Überfluss verletzte sich Mitch Nilsson auch noch schwer am Arm und kann in Spiel fünf nicht mehr eingreifen.

Das fünfte und letzte Spiel findet am Sonntag ab 13 Uhr ebenfalls in Bonn statt.