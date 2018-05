Rasenkraftsport Dischinger Rasenkraftsportler über 50 Mal auf dem Podest

Dischingen / hz

Der SV Dischingen richtete in der heimischen Arena die württembergische Meisterschaft aus.

Die gastgebenden Dischinger Rasenkraftsportler erzielten über 50 Podestplätze bei den württembergischen Meisterschaften.

Bei den B-Schülern bis 40 kg belegte Michael Gerlach (SV Dischingen) drei zweite Plätze im Dreikampf (1603 Punkte), Gewichtwerfen und Steinstoßen. Den dritten Platz im Dreikampf (1143), Gewichtswurf und Steinstoßen erzielte Luan Kiener (HSB).

Bei den Schülerinnen siegte die Dischingerin Emily Zimmermann (Dreikampf und Gewichtwerfen) vor Paula Göttken (TSG Schnaitheim), die sich den Titel im Steinstoßen sicherte. In der Jugend B dominierte Julian Linse (SVD) und siegte im Dreikampf (2408), Gewichtswurf (22,17 m) und Hammerwurf (48,95 m). Platz zwei erreichte er mit dem Stein (7,50 kg) und einer Weite von 9,10 m.

In der weiblichen Jugend B holte sich Mia Kiener (HSB) alle drei Titel. In der Klasse bis 65 kg überraschte Linn Wandel (SVD) mit 51,04 m im Hammerwurf und holte die Titel im Dreikampf (2457), Gewichtswurf (22,35 m) und Steinstoßen (9,20 m). Ihre Vereinskameradin Anna Schneider platzierte sich auf Rang drei im Dreikampf.

Spannung bei den Männern

Spannende Wettkämpfe gab es bei den Männern. Von sechs Gewichtsklassen gingen vier Siege an Dischinger Athleten. In der Klasse bis 71 kg siegte Felix Zimmermann im Dreikampf (1427) und Gewichtswurf (11,94 m). Platz zwei belegte er mit dem 15-kg-Stein (5,37 m). Sein Vereinskamerad Simon Biesler siegte im Steinstoßen mit 5,44 m und wurde Zweiter im Dreikampf mit 1307 Punkten.

Mit 1202 Punkten belegte Ralf Mutschler Platz vier im Dreikampf. In der Klasse bis 77 kg erzielte Jonathan Schmidt (SVD) in allen drei Disziplinen den zweiten Platz. In der Klasse bis 83 kg holte sich Michael Bechler (Schnaitheim) den Titel im Dreikampf (1357).

In der Klasse bis 90 kg kam es zu einem spannenden Wettkampf zwischen den beiden Dischingern Michael Burger und Stefan Voitl, den Michael Burger mit 13 Punkten vor Stefan Voitl für sich entscheiden konnte (Burger: Hammer 53,72 m, Gewicht 20,00 m, Stein 8,31 m, Dreikampf 2331 Punkte; Voitl: Hammer 50,28 m, Gewicht 19,84 m, Stein 8,89 m, Dreikampf 2318 Punkte).

In der Klasse bis 98 kg überraschte Kevin Geiger (SVD) mit seinem Sieg im Dreikampf (1822) und Gewichtswurf (16,42 m). Sein Vereinskamerad Marc Käppeler siegte mit dem Stein (8,21 m) und wurde Dritter im Dreikampf mit 1764 Punkten. Im Superschwergewicht über 98 kg belegte Sven Haumacher (SVD) den ersten Platz in allen drei Disziplinen und erreichte im Dreikampf 2120 Punkte. Sein Vereinskamerad Dominic Seeberger belegte den dritten Platz im Dreikampf, Gewichtwurf und Steinstoßen.

Team-Pokal an die Gastgeber

Den Pokal für die beste Mannschaft holten sich die Dischinger in der Besetzung Haumacher, Voitl, Burger, Schmidt, Zimmermann und Biesler. Bei den Frauen bis 68 kg belegte Selene Wüsteney Platz zwei im Gewichtwerfen (20,12 m) und Platz drei mit dem Stein und im Dreikampf mit 2115 Punkten. In der Klasse über 78 kg erreichte Rebecca Seeberger (SVD) dritte Plätze im Gewichtswurf, Steinstoßen und im Dreikampf mit 1424 Punkten.

Drei Vierer-Mannschaften kämpften um Punkte für das Bundesliga-Finale, das am 14. Juli in Dischingen stattfinden wird. Hier wird das Körpergewicht durch das Dreikampfergebnis geteilt und die Summe der vier Wettkämpfer ergibt dann das Ergebnis der Mannschaft. Die erste Mannschaft des SV Dischingen (Seeberger, Voitl, Burger, Schmidt) siegte mit 95,36 Punkten vor dem VfL Waiblingen mit 88,66 Punkten und dem SV Dischingen II (Haumacher, Käppeler, Zimmermann, Biesler) mit 80,80 Punkten.