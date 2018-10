Disc Golf Disc Golf: gemeinsam auf dem vierten Platz

Potsdam / pm

Mit fünf Spielern trat Winter-Sportclub Albuch (WSCA) bei der 33. deutschen Meisterschaft im Disc Golf in Potsdam an (insgesamt 128 Teilnehmer).

In der Open Division lag Michael Stelzer nach Runde eins in Führung, während sich sein Vereinskollege Dominik Stampfer in den Runden zwei und drei an die Spitze setzte. Nach Runde vier lag zum ersten Mal im Turnierverlauf kein WSCAler in Führung, jedoch starteten Stampfer und Stelzer mit lediglich einem beziehungsweise drei Würfen Rückstand auf die Führung ins Finale.

Dieses verlief bei auffrischenden Windböen turbulent. Stelzer startete gut, verlor aber gegen Ende wichtige Würfe. Stampfer hingegen startete sehr Verhalten in die Runde, wurde im Verlauf aber besser. Schlussendlich teilten sich Stampfer und Stelzer den gemeinsamen vierten Platz.

In der Master Division zog Karsten Lüders ebenfalls ins Finale ein. Hier machte er mit einer soliden Runde noch einen Platz gut und landete auf dem 11. Platz.

Bei den Grandmastern zeigte sich Peter Erdmann nach seinen ersten beiden Runden unzufrieden, konnte jedoch mit sehr guten Runden am zweiten Spieltag wichtigen Boden gut machen. Somit reichte es für Erdmann für einen begehrten Finalplatz unter den besten 28. Mit einer guten letzten Runde spielte sich Erdmann bei seiner erst zweiten deutschen Meisterschaft auf den 25. Platz.

Karl-Heinz Warnke startete mit aussichtsreichen Chancen auf das Finale der Top 12 in die ersten beiden Runden. Am zweiten Tag rutschte der Heidenheimer aber einige Plätze ab, was einen verpassten Finaleinzug bedeutete. Warnke wurde 19.