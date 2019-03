Turnen Dirczka und Nemeth siegen beim Bezirkscup

Heidenheim / pm

Mit sechs Turnerinnen ging der HSB beim Bezirkscup in Ingelfingen an den Start.

Dieser frühe Beginn der neuen Wettkampfsaison war vor allem für Jenna Dirczka, Elisa Horn und Lia Nemeth wichtig, da alle drei am Wochenende für den HSB im Bundesligateam antreten werden (siehe Artikel oben auf der Seite).

Dirczka und Horn starteten in der Altersklasse 16+. Beide begannen den Wettkampf am Sprung und legten mit einem gebückten Tsukahara, den beide sicher in den Stand brachten, gut vor. Beide Sprünge wurden mit 13,2 Punkten bewertet. Auch am Stufenbarren turnten beide fehlerfrei. Dirczka erhielt 11,5, Horn 11,35 Punkte. Am Schwebebalken mussten beide das Gerät verlassen. Hier erhielt Dirczka 11,35 und Horn 10,4 Punkte. Mit der höchsten Wertung am Boden (12,85) siegte Dirczka mit einer Gesamtpunktzahl von 48,9. Horn wurde Dritte (46,85), Lisa Koziol belegte mit 41,5 Punkten den 12. Platz.

Einen weiteren Sieg erturnte sich Lia Nemeth in der Altersklasse 14/15. Sie begann den Wettkampf am Balken und setzte hier mit dem höchsten Schwierigkeitswert gleich einen Höhepunkt. Allerdings hatte auch sie einen Sturz beim freien Rad. Mit 13,8 Punkten turnte sie aber dennoch das höchste Ergebnis an diesem Gerät.

Ihre Bodenübung wurde mit 11,9Punkten bewertet. Für den gebückten Tsukahara am Sprung erhielt die HSBlerin 13,05 Punkte. Mit einer neuen Stufenbarrenübung mit deutlich erhöhtem Schwierigkeitswert ging Nemeth an das letzte Gerät. Auch hier erreichte sie die höchste Wertung (13,45). Letztlich siegte sie mit 52,2 Punkten. Maja Schmid kam auf Platz acht (44,1). Hedwig Schönborn wurde in der Altersklasse 12/13 Achte (42,5).

Für die Plätze eins bis vier geht es im April weiter mit dem Schwabencup in Öhringen.