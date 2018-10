Herbrechtingen Diesmal stimmt die Körpersprache

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die SG Herbrechtingen/Bolheim gewinnt gegen Schlusslicht HC Hohenems ihr erstes Saisonspiel mit 26:18 und freut sich über Debütant David Tovmasyan.

Körpersprache, Engagement und der absolute Wille, dieses Spiel zu gewinnen, waren für die SHB die Schlüssel, um sich am Ende im „Länderspiel“ gegen Hohenems endlich mal zu belohnen. Der mit Zweitspielrecht ausgestattete Linkshänder David Tovmasyan hinterließ zudem in seinem ersten Einsatz im Herbrechtinger Trikot einen bärenstarken Eindruck.

Für die Gastmannschaft aus dem österreichischen Vorarlberg hätte die Spielansetzung natürlich nicht ungünstiger kommen können. Unter der Woche, am „Tag der deutschen Einheit“, ohne eigenen freien Tag an einem normalen Arbeitstag nach Herbrechtingen zu reisen und um 20 Uhr ein Spiel zu bestreiten, das war alles andere als optimal für das Team aus der Alpenrepublik – zumal es für den noch sieglosen Handballclub auch um sehr viel ging.

SHB-Coach Bernd Dunstheimer musste weiterhin auf seine etablierten Kräfte Kling und Wurelly verzichten, konnte aber endlich auf seinen Neuzugang und Zweitspielrechtinhaber Tovmasyan zurückgreifen. Er war es dann auch, der mit seinen energischen Aktionen zu Beginn sein Team nach einem holprigen 1:4-Fehlstart im Spiel hielt.

Bis zum 5:5 nach knapp 15 Minuten hatten er und der ebenfalls treffsichere Janis Bauer alle Tore für die SHB erzielt. Am Ende steuerte der wuchtige Neuzugang sieben Treffer zum Sieg der Blau-Weißen bei. Zudem machte er auch in der Abwehr seine Sache überdurchschnittlich gut.

Defensive wird zum Prunkstück

Die SHB-Defensive stellt sich im Verlauf der Saison immer mehr als Prunkstück heraus. Mit einem formstarken Stängle im Gehäuse und einer toll funktionierenden Absprache im Deckungsverband stellt die SHB mittlerweile mit durchschnittlich 25 Gegentreffern eine der besten Defensiven der Liga.

Bis zum 7:7 durch Spielmacher Bayik war die Begegnung aber noch ausgeglichen, doch starke fünf Minuten, gestützt auf eine Überzahlsituation, reichten aus, um sich durch Bayik, Bauer und Kresse auf 10:7 nach knapp 26 Minuten Spielzeit abzusetzen. Diese Drei-Tore-Führung gaben die Hausherren bis zur Halbzeitsirene dann auch nicht mehr aus der Hand.

Dunstheimer konnte bis dahin mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden sein. Lediglich im Angriff wurden einige Chancen liegen gelassen, weil der Torhüter aus Hohenems öfter toll parierte. Die zweite Hälfte startete zunächst ausgeglichen. Hohenems stemmte sich gegen ein weiteres Davonziehen der Gastgeber.

Dies gelang auch bis zum 12:10 noch, vor allem dank des zweimaligen österreichischen Meisters und Spielertrainers Watzl. Doch nun lief allen voran Kreisläufer Mäck auf Hochtouren. Als Antreiber und Vollstrecker legte der hochgewachsene Neuzugang zwei Treffer auf 14:10 vor – eine Initialzündung, wie sich im weiteren Verlauf herausstellen sollte.

Die Vorarlberger bauten zusehends ab und verrannten sich jetzt öfter in der SHB-Deckung. Konsequent wurden auf der Gegenseite Chancen herausgespielt und auch genutzt. Nach einem Doppelschlag von Tovmasyan zum 18:12 ließ Spielercoach Watzl die grüne Karte zur Auszeit legen.

Vorerst stockte der gute Lauf der Hausherren, aber Gästespieler Molnar sollte seinem Team nach einer Zeitstrafe einen Bärendienst erweisen. Sein Gemecker hatte eine weitere Strafe zur Folge und führte zur Disqualifikation des Flügelflitzers. Hohenems spielte somit vier Minuten in Unterzahl und dies nutzten die Gastgeber, um sich weiter abzusetzen.

Große Erleichterung am Ende

Hauser, der entfesselte Mäck und Tovmasyan zwangen Watzl nach einer 24:14-Führung knapp acht Minuten vor dem Ende zur erneuten Auszeit. Natürlich war dies mehr als eine Vorentscheidung für die Heimmannschaft.

Die letzten Minuten plätscherten somit noch vor sich hin, und als Tovmasyan mit dem letzten Treffer der Begegnung das Endergebnis in Stein gemeißelt hatte, war die Erleichterung bei den Gastgebern groß. Trainer Bernd Dunstheimer freute sich nach dem Spiel über die gezeigte Reaktion seiner Mannschaft. Zudem stellte der SHB-Coach die tolle Leistung der beiden Unparteiischen heraus.

SHB- HC Hohenems 26:18 (11:8) SHB: Stängl, Bauer (5), Zeiher, Klotzbücher, Hauser (2), Mailänder, Kresse (2), Rugaci, Mäck (8/4), Tovmasyan (7), Bayik (2), Do.Weller, Peralta Zeitstrafen: SHB: 3 (Zeiher, Bauer, Tovmasyan) – Hohenems: 6 Strafwürfe: SHB: 4 (alle verwandelt) – Hohenems: 1 (verworfen) Zuschauer: 250 Schiedsrichter: Bahsitta aus Nürtingen und Walter aus Gaisburg

Heimspielserie ist beendet: SHB gastiert morgen bei RW Laupheim

Nach vier Heimspielen hintereinander (drei Niederlagen, ein Sieg) müssen die Handballer der SG Herbrechtingen/Bolheim am morgigen Samstag erstmals wieder reisen.

Bei Rot-Weiß Laupheim (Spielbeginn um 19.30 Uhr) müsste mit dem ersten Erfolgserlebnis im Rücken durchaus etwas zu holen sein. Laupheim (2:6 Punkte) hat noch einen Zähler weniger als die SHB, ist allerdings auch mit einem Spiel in Rückstand.

Auch die Laupheimer kamen am „Tag der deutschen Einheit“ zu ihrem ersten Erfolgserlebnis. Der TV Gerhausen wurde in eigener Halle mit 30:27 bezwungen. Gerhausen ist zugleich der nächste Heimspielgegner der SHB am 13. Oktober.