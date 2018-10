Volleyball-Oberliga Dieser Sieg macht Mut

Gerstetten / Von Rolf Grimm

Trotz erneutem Personalengpass gelingt der SG Volley Alb ein wichtiger 3:1-Erfolg gegen den SV Remshalden – dabei zeigt das Team vor allem in der Abwehr eine überzeugende Leistung.

Mit einem variantenreichen Aufschlagspiel und großer Abwehrleistung gelang der SG Volley Alb vor in der Gerstetter Georg-Fink-Halle ein 3:1-Heimsieg gegen den SV Remshalden. Es war ein wichtiger Schritt für das Team von Trainer Hans-Jörg Bär, der weiterhin nur einen knapp besetzten Kader zur Verfügung hatte.

Da Fabian Dietz weiterhin nicht einsatzbereit war, musste es dieses Mal vor allem Adam Peller richten, der trotz berufsbedingtem Trainingsrückstand mit seinem starken Block und seinem klugen Angriffsspiel überzeugte.

Erneute Umstellungen im Team

Wieder mussten Bär und sein Co-Trainer Steffen Schober die Aufstellung ändern. Peter Fröscher konnte seine gewohnte Position als Libero einnehmen, was die Abwehr stärkte. In der Mitte stand neben Christoph Klein auch Ayke Rudolph zur Verfügung, Peller übernahm die Diagonalposition.

Diese erneute Änderung brachte einige Anlaufschwierigkeiten mit sich, die Mannschaft ging zunächst etwas vorsichtig zu Werke und bei den Aufschlägen noch wenig Risiko. Auch die Annahme war noch nicht so konstant, dass Kamper auf der Zuspielposition verschiedene Varianten zur Verfügung gehabt hätte.

Wenig gelang durch die Mitte, allerdings punkteten David Wörner und Ralf Klein auf außen zuverlässig und die Abwehr knüpfte an die Leistung des vorhergehenden Spieles an. Trotzdem ging der stets ausgeglichene erste Satz mit 25:23 an die Gäste.

Im zweiten Durchgang konnten die Älbler ihre Aufschläge deutlich effektiver gestalten. Das setzte Remshalden enorm unter Druck und nahm ihnen häufig die Möglichkeit, über die Mitte zu gehen. Sehr wichtig wurde in dieser Phase die routinierte Blockarbeit von Peller. Da auch die beiden Außenspieler weiterhin zuverlässig punkteten und die Abwehr wieder gut stand, ging der zweite Satz verdient 25:19 an die Gastgeber.

Im dritten Abschnitt agierte die SG zunächst nicht mehr so druckvoll, erst eine starke Aufschlagserie von Christian Klein sorgte für einen kleinen Vorsprung. Dieser wurde gehalten, weil die Außen sicher punkteten, aber auch Block und Abwehr den Gegner entnervte. Am Ende setzte sich die SG zwar knapp, aber verdient 25:23 durch.

SG nicht mehr zu stoppen

Nun musste Remshalden die letzte Chance nutzen, um nicht leer auszugehen. Die Gäste versuchten durch Umstellungen, neue Impulse zu setzen und die Gastgeber aus dem Konzept zu bringen. Aber das gelang den Remstälern nicht mehr. Man merkte, dass sich das Team, nach verschiedenen Abgängen geschwächt, erst noch finden muss.

Mit starken Aufschlägen setzte die SG Volley Alb das Gästeteam weiterhin so unter Druck, dass wenige direkte Punkte möglich waren. Wörner war es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Routiniert schlug er den Block der Gäste an und brachte den Satz deutlich mit 25:17 nach Hause.

In der Rückschau sind die drei Punkte sicherlich am wichtigsten. Trainer Bär kann sich auf seine Feldabwehr verlassen, sein Team hatte eine gute Aufschlagbilanz und über Außen eine sichere Bank. Wenn Peller weiterhin zur Verfügung steht und Dietz wieder fit ist, kann das Spiel auch variantenreicher angelegt werden.

Dass sich das SG-Team gegen stärkere Gegner noch steigern muss, wurde aber ebenso klar. Dennoch blickt man nun mit mehr Optimismus in die Zukunft, zumal ja dann der Kader durch die Jugendspieler noch größer wird.