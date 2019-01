Sportlerwahl Sportlerwahl: Später Siegeszug der Kicker

Kreis Heidenheim / Thomas Jentscher und Nadine Rau

Bei der Sportlerwahl hatten die Kicker aus Heidenheim zunächst einen schweren Stand.

Fußball, Fußball, Fußball und dann lange nichts – über die unangefochtene Spitzenposition dieses Sports in Deutschland muss nicht diskutiert werden. Bei der Heidenheimer Sportlerwahl hatten die Kicker allerdings zunächst einen schweren Stand.

Als 1979 erstmals gewählt wurde, hatte die HSB-Fußballabteilung gerade einen kurzen Höhenflug hinter sich und war – ziemlich enttäuschend – aus der kurz zuvor gegründeten Oberliga abgestiegen. Wegen teuren Kadern und unwilligen Spielern, umstrittenen Trainern und noch umstritteneren Finanziers genossen die Fußballer in dieser Zeit auch nicht den besten Ruf in der Stadt. In den folgenden Jahren wurde auf dem grünen Rasen nur Verbands- und Landesligakost geboten, einmal drohte sogar der Abstieg in die Bezirksliga.

1995 wurde sogar der SV Großkuchen Mannschaft des Jahres, auch die TSG Giengen stand in früheren Zeiten noch höher im Kurs. Bernd Weng, der selbst seit 1986 beim HSB Fußball gespielt hat und seit 2000 als Torwarttrainer beim jetzigen FCH arbeitet, erinnert sich noch gut an die Sportlerwahlen zu dieser Zeit. „Damals gab es noch eine viel größere Rivalität zwischen Heidenheim, Giengen und Großkuchen, jeder war erpicht darauf, dass er das Ding gewinnt. Der Ansporn war dadurch noch viel größer als heute bei den Profifußballern“, vergleicht der 49-Jährige.

Und apropos Profifußball: Gegen Ende des Jahrtausends drehte sich die Richtung des Fußballvereins. Die Abteilung wurde unter Holger Sanwald auf eine solide Basis gestellt, es ging sportlich wie finanziell bergauf und das machte sich auch bald bei der Heidenheimer Sportlerwahl bemerkbar. 1998 wurden die HSB-Fußballer erstmals Mannschaft des Jahres. Ab 2002 folgten dann sogar fünf Titel in Folge, die Mannschaft marschierte in dieser Zeit bis in die Oberliga.

Bernd Weng weiß noch, wie die Mannschaft ihre Ehrung im Rathaus in Empfang genommen hat und nicht wie heute im Congress-Centrum. „Das war immer recht familiär und alles ein paar Nummern kleiner. Wir sind auch mal länger sitzengeblieben und haben bei einem Bier gefeiert“, so der Torwarttrainer.

Grund zur Freude hatte der mittlerweile als 1. FC Heidenheim firmierende Verein auch beim Sprung in die 3. Liga, der 2009 mit einem weiteren Sportlerwahl-Sieg versüßt worden ist, ebenso wie beim Aufstieg in die 2. Liga im Jahr 2014. Auch 2012 und 2016 triumphierten die Fußballer, sind somit Rekordhalter bei der Heidenheimer Sportlerwahl. Nach wie vor freuen sich die FCH-Akteure über diese Auszeichnung, verändert hat sich aber doch einiges. „Im Gegensatz zu Amateurzeiten kommen weniger Spieler aus der Region.

Früher war der Bezug zur Sportlerwahl deshalb natürlich größer“, beschreibt der ehemalige Fußballer Weng. Trotz allem findet er es richtig und ist auch froh darüber, dass der 1. FC Heidenheim bei der Sportlerwahl vertreten ist. „Wir gehören zur Heidenheimer Sportlandschaft dazu und außerdem ist es schön, die anderen Sportler bei der Ehrung mal hautnah zu treffen.“