Die seit diesem Spieltag als Absteiger feststehende SHB gewann ihr Heimspiel gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn mit 27:25 und zeigte damit eine Reaktion.

Der Abstieg ist zwar seit diesem Spieltag offiziell besiegelt (aufgrund des Punktgewinns von Hohenems gegen Heiningen), doch das stand nicht im Mittelpunkt. Nach den zuletzt dürftigen Auftritten auch vor heimischem Publikum hat die endlich wieder eine Reaktion gezeigt. Trainer Mickel Washington war nach dem Spiel auch entsprechend entschädigt für die letzten Wochen, in denen er teilweise doch sehr im Stich gelassen worden war von seiner Mannschaft. Seinen ersten Sieg als genoss der scheidende Trainer auch entsprechend.

Den Hauptgrund für den Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten Hegensberg/Liebersbronn sah Washington in der Einstellung seiner Spieler. „Wir haben super trainiert unter der Woche und uns perfekt auf die unangenehme offensive Abwehrausrichtung der Gäste eingestellt“, so Washington. Die Mannschaft hat sich somit vor dem Heimpublikum rehabilitiert und gezeigt, dass sie es noch kann. Und dies, obwohl mit Mäck, Rugaci, Bayik und Kovacs wichtige Säulen fehlten.

Nach Kritik wie befreit

Viel hatte die SHB an Kritik einstecken müssen in den letzten Wochen und auch die Charakterfrage wurde seitens des Trainers schon gestellt. Dass es in dieser Saison für die SHB um nichts mehr geht, war wohl auch mit ein Grund dafür, warum sie so unbeschwert aufspielen konnte. Die Gäste aus Esslingen dagegen stecken noch mitten im Abstiegskampf und hätten die Punkte gegen den Tabellenletzten dringend gebraucht.

Vor spärlicher Kulisse in der Bibrishalle konnte sich der gut aufgelegte und spätere 8-fache Torschütze Janis Bauer gleich mit zwei Treffern gut in Szene setzen. Nach der 4:2-Führung der SHB, nahm der Gästecoach bereits die erste Auszeit. In der Folge kamen die SGler besser zurecht und es entwickelte sich im weiteren Spielverlauf ein offener Schlagabtausch. Trotz der unangenehm ausgerichteten 3:2:1-Deckung der Gäste, fanden vor allem der gewohnt emsige Michi Kling und Janis Bauer öfter kleinere Lücken, die auch effizient genutzt wurden. Zudem machte Torhüter Steffen Stängle auch eine tolle Partie. Beim Halbzeitrückstand von 11:12 waren alle auch entsprechend guter Dinge, dass es was werden könnte mit einem Sieg der für das angekratzte Selbstvertrauen so immens wichtig wäre.

Ein Doppelschlag von Mailänder und Baur brachten kurz nach dem Seitenwechsel sogleich die Führung zum 13:12. Die Körpersprache stimmte und auch die Ersatzbank feierte jeden Torerfolg frenetisch mit. Die Stimmung allgemein war einfach eine andere als bei den letzten Spielen und so nahmen die Hausherren den eingeleiteten Höhenflug einfach mit. Bauer, Zeiher, Mailänder, Klotzbücher und Hauser legten einen fulminanten 5:0-Lauf zum 22:17 hin.

Verwundert die Augen gerieben

Nicht nur die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Allerdings war dies 13 Minuten vor dem Ende noch keine Vorentscheidung, weil die Gäste sich jetzt wieder erinnerten, dass für sie eine Menge auf dem Spiel stand. Knapp vier Minuten vor dem Ende schafften der Tabellenvorletzte den 23:24-Anschlusstreffer.

Wo die Heimmannschaft noch in den Spielen zuvor vielleicht noch in diverse Einzelteile zerfallen wäre, kämpfte dieses Mal jeder für jeden. Bauer zeigte jetzt erneut seine ganze Klasse und auch Kling fegte unnachahmlich durch die Gästeabwehr. Ein wahrer Kraftakt fand einen viel umjubelten Abschluss. Balsam auf die geschundene SHB-Seele waren diese zwei Punkte und die Gewissheit, dass doch nicht alles ganz so schwarz war in dieser gebrauchten Saison. Trainer Washington hofft auf eine entsprechende Initialzündung für die letzten drei Spiele. Das Ziel ist ganz klar, sich mit einem zweistelligen Punktekonto aus der Württembergliga zu verabschieden.