Volleyball-Oberliga Die SG Volley-Alb gewinnt überraschend

Volleyball-Oberliga / HZ

Der SG Volley-Alb gelingt gegen den TSV Georgii Allianz Stuttgart III ein völlig unerwarteter 3:2-Sieg (20:25 25:21 13:25 25:23 17:15).

Es ist 21.48 Uhr am Samstag, den 19. Januar 2019, und die Landkreishalle in Heidenheim kocht – Spieler liegen sich in den Armen, die Zuschauer applaudieren nach dem sensationellen 3:2-Heimsieg der SG Volley-Alb gegen den Oberliga-Zweiten TSV G.A. StuttgartIII.

Die Vorzeichen standen zum Beginn der Rückrunde nicht gut für die mit mageren vier Punkten auf dem letzten Platz stehenden Älbler. Ausgerechnet gegen die starke Truppe aus der Landeshauptstadt, die auf dem zweiten Tabellenplatz überwintert hatte, musste man sich das Schlusslicht zum Auftakt bewähren.

Wieder personelle Alternativen

Aber immerhin: Zwölf einsatzbereite Spieler bei der SG ließen nach langer Zeit wieder einmal einen gewissen Spielraum für taktische Wechsel, dazu gab es einen Rückkehrer und einen Neuzugang (siehe Info). Und so begann die Partie vor circa 100 Zuschauer in der Heidenheimer Landkreishalle auch ausgeglichen. Nach dem Zwischenstand von 8:8 konnten sich die Gäste mit einem konsequenteren Angriff-Spiel jedoch zunehmend durchsetzen und entschieden den ersten Satz trotz der engagierten Leistung des Teams um Coach Adam Peller für sich.

Im zweiten Durchgang kam die SG Volley Alb besser in Schwung. Nach mehreren umkämpften Bällen setzte sich die Heimmannschaft vor allem durch ein variables Spiel über die stark besetzten Außen- und Mittelblock-Positionen ein ums andere Mal gegen den in dieser Phase überforderten Gegner durch. Besonders der starke Mittelblock mit Fabian Dietz stellte die Stuttgarter vor eine schwere Herausforderung. So wuchs der Vorsprung auf sieben Zähler an. Gegen Ende des Satzes kämpften sich die Gäste zwar noch einmal heran, aber die SG Volley-Alb schaffte mit 25:21 den Ausgleich.

Im dritten Spielabschnitt schaffte es die Mannschaft um Kapitän David Wörner Satz nicht, an die guten Leistungen des vorherigen Satzes anzuknüpfen. Da die Annahme und dadurch auch die Chancenverwertung nachließ, konnten sich die Gäste zunächst mit 6:1 absetzen, was der Coach der SG Volley Alb mit einem Wechsel auf der Diagonalposition auszugleichen versuchte. Doch weder die Einwechslung von Neuzugang Michael Barth, noch die des Mittelangreifers Ayke Rudolph beim Stand von 11:5 für den Gegner, konnten den Satzverlust verhindern.

Nun sah es schlecht aus, doch als Stuttgart im vierten Durchgang den ersten Punkt bei eigenem Aufschlag abgab und Kapitän David Wörner die Älbler mit starken Aufschlägen 5:0 in Führung brachte, war der Kampfgeist der Mannschaft wieder geweckt. Unterstützt durch die stabile Annahme von Libero Felix Hehnle, angespornt durch die Anfeuerungsrufe der Zuschauer und motiviert durch stark vollendete Punkte, bauten die Dettinger ihren Vorsprung aus.

Die Gäste wehrten sich allerdings, kamen wird auf 12:13 heran. Peller nahm im richtigen Moment die Auszeit und stoppte, die Aufholjagd, in der Folge entwickelte sich ein Krimi. Obwohl Stuttgart kurz vor Ende mit 22:21 die Nase vorn hatte, setzte sich der Underdog letztlich mit 25:23 durch und sicherte sich mit dem zweiten Satzgewinn schon einmal einen Punkt.

Den Siegeswillen geweckt

Doch nun hatten die Älbler auch Lust auf mehr. Von den klaren Worten ihres Coaches und den Anfeuerungsrufen der Fans und der Ersatzspieler getragen, begannen sie den fünften und entscheidenden Satz. Trotzdem geriet das Team im Tiebreak 5:8 in Rückstand. Auch in der Folge konnten sich die Außenangreifer gegen den Doppelblock der Stuttgarter nicht immer durchsetzen und so stand es immer noch 10:13, als die Schlussphase begann.

Durch druckvolle Aufschläge und ein konsequenteres Angriffs-Spiel kämpfte sich die SG wieder heran und glich zum 14:14 aus. Die Stimmung war am Sieden und jeder einzelne Punkt wurde frenetisch gefeiert. Den ersten Satzball wehrten die Stuttgarter noch ab, aber am Ende siegten die entschlossenen Hausherren mit 17:15 und verbuchten die ersten beiden Punkte in der Rückrunde. SG Volley-Alb: Kamper, Hanschke, Dietz, Schwarz, Chr. Klein, R.Klein, Rudolph, Suchanka, Fröscher, Hehn, Barth, Wörner

Zwei Zugänge und Neues auf der Trainerbank

Zum Spiel gegen Stuttgart III gab es bei der SG Volley-Alb einige Veränderungen. Auf dem Feld stand wieder Daniel Schwarz. Der Mittelblocker, der zu Saisonbeginn eine Pause eingelegt hatte, feierte seine Rückkehr ins Team gleich mit einem Erfolg und könnte noch ein wichtiger Faktor werden. Zudem schloss kam mit Michael Barth ein früher in der Oberpfalz aktiver Spieler hinzu.

Nachdem SG-Trainer Hans-Jörg Bär verhindert war, übernahm außerdem der zur Zeit verletzte Spieler Adam Peller am Samstag gegen Stuttgart das Coaching - und das mit großem Erfolg.