Kreis Heidenheim Die Ringer starten in die Rückrunde

Die Ringer starten in die Rückrunde

Kreis Heidenheim / Alwin Reimer

Ab kommenden Donnerstag steht für die beiden Kreisvertreter TSG Nattheim und TSV Herbrechtingen der Schlussspurt in der Verbandsliga an. Ein Stilartwechsel ist dabei inklusive.

Spannender könnte es im selten extrem breiten Tabellen-Mittelfeld der Ringer-Verbandsliga nicht sein. Auf der anderen Seite steht der KSV Neckarweihingen als Meister bereits so gut wie fest: Die Ludwigsburger holten in der Vorrunde acht Siege an acht Kampftagen. Dagegen ist Schlusslicht und Aufsteiger TSV Stuttgart-Münster bereits abgeschlagen (null Punkte bislang).

Dabei könnte es durchaus zwei Absteiger geben. Denn aus der Regionalliga könnten sowohl der AV Sulgen als auch der AB Aichhalden in die Oberliga absteigen und eine Kettenreaktion auslösen. Dann müssen auch aus der Oberliga zwei Teams in die Verbandsliga runter. Aus dieser wiederum sich auch zwei Teams verabschieden. Bei der engen Konstellation von vier Punkten Differenz von Rang zwei bis Rang acht wird es bis Weihnachten auf den Ringermatten noch spannend zugehen.

Trotz Pause Platz gut gemacht

Die TSV Herbrechtingen, die am Wochenende kampffrei war, hat sogar einen Tabellenplatz gut gemacht und ist nun Siebter (6:10 Punkte). Der zweite Kreisvertreter, die TSG Nattheim, belegt nach der hohen 3:24-Niederlage in Dürbheim den vierten Platz (10:6 Punkte).

Die Nattheimer Ringer haben dabei einige Kräfte geschont und in ihrer zweiten Mannschaft eingesetzt, die die Meisterschaft in der Bezirksklasse anpeilt und damit den Aufstieg in die Landesklasse anstrebt. Auch die ungarischen Ringer standen nicht zur Verfügung. Somit ist dieses Ergebnis erklärbar.

In der Rückrunde erfolgt zudem in acht der neun Gewichtsklassen der nicht zu unterschätzende Stilartwechsel. Manchen Vereinen liegt dieser besser, manches Team büßt etwas von seiner Kampfkraft ein.

Die TSV Herbrechtingen ist am Donnerstag (Allerheiligen) beim Tabellenvorletzten SC Korb zu Gast (17 Uhr, Ballspielhalle). Am Samstag steigt dann in der „Herbrechtinger Arena“ das Ostalb-Derby gegen Röhlingen (20 Uhr, Oskar-Mozer-Halle), welches man in der Vorrunde knapp mit 13:14 verloren geben musste. Die Bibrisfighter setzen dabei stark auf die Unterstützung ihres Publikums.

Die TSG Nattheim hat dagegen am kommenden Donnerstag kampffrei. Am Samstag, 3. November, haben die Nattheimer wiederum den SC Korb zu Gast (19.30, Ramensteinhalle). Mit einem Heimsieg möchte sich die TSG für die Vorkampfniederlage revanchieren. In diesem Fall wären die Härtsfelder weiterhin gut im vorderen Mittelfeld dabei.

Donnerstag, 1. November

SC Korb – TSV Herbrechtingen (17 Uhr/Ballspielhalle)

Samstag, 3. November

TSG Nattheim – SC Korb (19.30 Uhr/Ramensteinhalle)

TSV Herbrechtingen – AC Röhlingen (20 Uhr/Oskar-Mozer Halle)

Donnerstag, 1. November

Schorndorf II/Königsbronn – Herbrechtingen II (17 Uhr/Herwartsteinhalle)

Samstag, 3. November

Herbrechtingen II – KG Kirchheim/Köngen (18.30 Uhr/Oskar-Mozer-Halle)