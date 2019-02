Heidenheim Der HSB hat die Riesenchance verpasst

Heidenheim / Nadine Rau

Es hat einfach nicht sein sollen: Der HSB musste sich in der Landesliga mit 58:65 gegen den Tabellenersten aus Göppingen geschlagen geben. Der Ausfall vieler Spieler wog zu schwer.

In einem ist sich Jürgen Maaßmann, der Trainer der HSB-Basketballer, sicher: „Mit dem richtigen Training hätten wir in dieser Saison kein Spiel verloren.“ Doch nicht immer läuft alles nach Plan. Und so konnte Maaßmann mit seiner Mannschaft in den zurückliegenden Wochen eigentlich kaum einmal mit allen Spielern trainieren, weil immer jemand krank oder berufsbedingt ausgefallen war.

Nicht die besten Voraussetzungen gegen eine Spitzenmannschaft wie Göppingen, die die Landesliga-Tabelle anführt und am Samstag mit großen Spielern in der Landkreishalle angetreten war. Auf Seiten des Tabellenzweiten Heidenheim fehlten gleich vier wichtige Akteure, zwei Center und zwei Point Guards. Neben Simon Creutz, Felix Grimminger und Benjamin Osei-Ntiamoah auch Josip Duckic, der sonst für reichlich Punkte verantwortlich ist.

Das Duell lief nur sehr schleppend an, die Stimmung war mehr durch wütende Rufe von den Rängen in Richtung Unparteiische als durch Jubel über Treffer des HSB-Teams geprägt. Kurz zuvor hatten bereits die Damen knapp verloren, weshalb die Stimmung noch entsprechend aufgeheizt war.

Bruckner und Rottler punkten

Auffällig waren von Beginn an Tobias Bruckner und Michael Rottler, die ein gutes Spiel zeigten und einen Großteil der wenigen Körbe markierten. Heidenheim profitierte im ersten Viertel auch davon, dass Göppingen unter dem Korb viele Chancen vergab – was den Trainer der Gäste einigermaßen wütend machte. In einer Auszeit stauchte er seine Truppe, so zumindest sah es aus, ordentlich zusammen, während Maaßmann ein paar Meter weiter auf seiner kleinen Taktik-Tafel malte und ganz ruhig zu bleiben schien.

Unzufrieden war der HSB-Coach bis dahin nicht: Trotz der Ausfälle führte seine Mannschaft nach dem ersten Viertel mit 14:12. Extrem wenig Punkte zwar, immerhin mehr aufseiten der Hausherren. Auch nach dem zweiten Viertel, das mit einem Korb der Gäste beendet wurde, hatten die Heidenheimer noch knapp mit 25:24 die Oberhand. Trotzdem war es eine schwache Ausbeute. Auf beiden Seiten dominierte die Defense, die HSBler konnten aber auch oft offene Würfe oft nicht in Zählbares verwandeln. Bis zur Halbzeit war es ein ernüchterndes Duell, in dem beide Mannschaften verkrampft wirkten – natürlich dem Umstand geschuldet, dass es wegen des Ausblicks auf den Aufstieg in die Oberliga um sehr viel ging.

Göppingen schien sich das in der Halbzeit einmal mehr bewusst gemacht zu haben – die Gäste drehten die Partie gleich zu Beginn des dritten Viertels zu ihren Gunsten und brachten die Partie aus Sicht des HSB mehr und mehr zum Kippen. Dass die Unparteiischen ganz klare Fouls nicht gesehen haben, war zwar nicht spielentscheidend, machte die Sache aber nicht leichter. Als Maaßmann zwei Minuten vor Ende des Viertels mit einer Auszeit reagierte, konnte der HSB gerade mal acht weitere Punkte vorweisen. Zwei kamen noch hinzu, aber als die Sirene ertönte, hatte sich der Gegner auf elf Treffer abgesetzt.

Zepter aus der Hand gegeben

Im Grunde genommen noch kein vorentscheidender Rückstand, doch die Treffer- und die Freiwurfquote ließen das Publikum nicht allzu sehr hoffen. Zu Beginn der letzten zehn Minuten gaben die Gastgeber das Zepter vollends aus der Hand, Göppingen zog davon und erhöhte den Abstand zwischenzeitlich auf 20Zähler. Beim HSB indes fehlte die nötige Courage im Angriff, zu oft wollte keiner die Verantwortung beim Wurf übernehmen.

Zugutehalten muss man der Heimmannschaft, dass sie es gegen Ende tatsächlich noch einmal spannend machte. Als noch eineinhalb Minuten zu spielen blieben, war die Differenz auf wenige Körbe geschrumpft.

Allerdings versäumten es die HSBler in der Schlussphase auch, die Göppinger schneller an die Freiwurflinie zu zwingen. So brachten die Gäste ihren Vorsprung relativ sicher über die Zeit. 58:65 zeigte die Tafel am Ende – ein verdienter Sieg für die Göppinger.

Der HSB hat nun sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer (bei einem Spiel weniger) und wohl keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Trainer Maaßmann war vom Auftritt seiner Mannschaft gegen den Spitzenreiter allerdings nicht allzu enttäuscht. „Wir haben sehr intensiv gespielt und das Ergebnis lange offengehalten. Letztendlich waren wir einfach nicht wach genug“, beurteilte er die Leistung.

Etatmäßig habe er außer Tobias Bruckner keine großen Spieler und trotzdem wäre er mit seiner Mannschaft in Bestbesetzung mehr als konkurrenzfähig gewesen.

Und die Trefferquote? „Die war natürlich nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Aber die Jungs haben nicht nur schlecht geworfen, gegen diese Mannschaft war einfach jeder Wurf schwer.“

Namen und Zahlen zum Heimspiel der HSB-Basketballer

Heidenheimer SB: Below, Bruckner (23 Punkte), Büttner (2), Cvijanovic (4), Filipovic (6), Gimousakakis (5), Mahamed Faarah, Rottler (8), Schuck (10), Sörös

Von 20 Freiwürfen verwandelten die HSBler nur 12. Bruckner gelangen sieben Punkte bei zehn Versuchen von der Linie. Sowohl den Göppingern als auch den HSBler gelangen jeweils nur zwei Dreier (für den HSB trafen Rottler und Gimousakakis).

Im Spiel gegen Söflingen verzeichneten die Heidenheimer auch nur 58 Punkte. In der restlichen Saison waren es nie so wenige.

Der HSB steht jetzt hinter Göppingen und Böblingen auf Platz drei, hat aber ein Spiel weniger absolviert.