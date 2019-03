Die HSG Oberkochen/Königsbronn erkämpfte sich nach einem Drei-Tore-Rückstand gegen den TV Brenz in den letzten Minuten noch einen Punkt.

Die HSG Oberkochen/Königsbronn startete konzentriert in die Begegnung und zeigte von Beginn an die nötige Aggressivität in der Abwehr. Im Angriff kombinierten Schmied & Co. sehenswert und kamen früh zu den ersten vier Treffern (4:0). Die Gäste aus Brenz verzweifelten bis dahin an der hervorragenden HSG-Deckung. Erst nach knapp acht Minuten brachte der TV Brenz durch Pflanz das erste Tor auf die Anzeigetafel.

In den nächsten Minuten hielt die HSG die Gäste konstant drei Treffer auf Abstand. Ludwig war in Überzahl zum 6:3 erfolgreich. Nach gut zehn Minuten nahmen die Brenzer-Trainer die erste Auszeit der Partie und nach einer Viertelstunde geriet der HSG-Angriff ins Stocken. Der TV Brenz trat nun in der Abwehr wesentlich kompakter auf. Daraufhin blieb der Rückraum der Schwarz-Gelben einige Male erfolglos in der Deckung hängen.

Das HSG-Trainerduo Stegmaier/Hoga reagierte daraufhin ebenfalls mit einem Time-Out. Doch es fehlten weiterhin die nötigen kreativen Impulse im Angriffsspiel der Hausherren. So stellte Mäck aus dem Rückraum nach zwanzig Minuten den Ausgleich wieder her (7:7). In der Folge kassierten Rube und Grohsler kurz nacheinander eine Zeitstrafe. Die daraus resultierende Überzahl nutzten die Brenzer, um ihrerseits mit 9:7 in Führung zu gehen.

Grohsler in Höchstform

In den letzten Minuten vor der Pause lief dann aber Grohsler zur Höchstform auf. Zuerst beendete der hochgewachsene Linkshänder die zehnminütige Torflaute der HSG, anschließend traf er zweimal sehenswert aus dem Rückraum zum erneuten Ausgleich (10:10). Die Brenzer wussten Grohslers Lauf nur regelwidrig zu stoppen. Dafür sah Pascal Röhm nach einem groben Foul im Wurf folgerichtig die Rote Karte (27. Minute).

Von der Stimmung und den Fans angepeitscht gingen die Gastgeber durch Treffer von Youngster Engel und Routinier Trittler, der aufgrund der vielen Ausfälle erstmals wieder im Kader stand, mit 13:12 in Führung. Mit dem Pausenpfiff musste die HSG allerdings wieder postwendend den 13:13-Ausgleich hinnehmen.

Zunächst startete die HSG auch wieder besser in den zweiten Spielabschnitt. Der gut aufgelegte Grohsler, sorgte mit einem sehenswerten Kempa-Treffer nach perfektem Zuspiel von Jäschke für die neuerliche HSG-Führung (16:14).

Die Schwarz-Gelben vertrauten im Angriff jetzt allerdings nur noch auf Grohsler und ließen jegliche Variabilität im Angriffsspiel vermissen. So übernahm Mitte der zweiten Spielhälfte wieder der TV Brenz die Führung (18:17). In der Folge entwickelte sich ein enges und hart umkämpftes Spiel. Zehn Minuten vor Ende war die Partie beim Stand von 20:20 immer noch ausgeglichen.

HSG-Plan geht doch noch auf

Dann leistete sich die HSG wieder zu viele technische Fehler im Angriffsspiel und ließ auch beste Torgelegenheiten fahrlässig liegen. Dies nutzten die Brenzer-Routiniers Mäck und Höfel, um drei Minuten vor Ende auf 23:20 zu stellen. Doch Rube traf auf der Gegenseite zum 21:23, nach acht langen Minuten ohne HSG-Tor. Coach Hoga stellte nun auf eine enge Deckung um. Der Plan ging auf und die Schwarz-Gelben konnten den Ball erobern, zudem kassierte Mäck eine Zeitstrafe. Engel wusste gleich die Überzahl zu nutzen und setzte sich sehenswert durch (22:23).

Im nächsten Angriff kamen die Brenzer zwar in Unterzahl zu einer Wurfchance, aber HSG-Keeper Ehresmann war auf dem Posten und parierte glänzend. Den erneuten Ballgewinn verwertete Ludwig von Rechtsaußen zum 23:23-Ausgleich.