Frauenhandball Die FSG siegt im Derbygegen die HSG

Giengen / pm

Auch gegen den Tabellenvierten FSG Giengen/Brenz gab es für die HSG Oberkochen/Königsbronn nichts zu holen.

Dabei kamen die Gäste wie in der Vorwoche in Heiningen zunächst gut in die Partie und führten nach 17 Minuten sogar mit vier Treffern (9:5). Doch erneut kam dann vor allem in der Defensive der Einbruch. Die HSG ließ den starken Rückraum der Gastgeberinnen beinahe nach Belieben schalten und walten und nur sechs Minuten später glich Giengen/Brenz zum 13:13 aus, zugleich war dies der Halbzeitstand.

Im Anschluss konnte sich zunächst keines der beiden Teams absetzen. In der 43. Minute erzielten die HSGlerinnen das 16:17. Die Schluss-Viertelstunde gehörte dann allerdings der FSG, die sich nun langsam absetzte.

Oberkochen/Königsbronn versuchte es mit unterschiedlichsten Deckungsvarianten, bekam allerdings nie so wirklich Zugriff auf den gegnerischen Angriff. Mit viel Schwung, wenn auch aus HSG-Sicht permanent am Rande des Stürmerfouls, konnte dieser immer wieder Treffer erzielen, während die HSG weiterhin am gegnerischen Torhüter oder sich selbst scheiterte. FSG: Hönig, A. Heißwolf (3/1), Wiegandt (1), Mattausch, I. Heißwolf (11/6), Bäurle, Hüsken (2), Bosch (2), Mozer (4), Mößle, Hopfenziz (2), Schauz HSG: Geringer; Sardarjan (4), Stitz (5/1), Jankowitsch (1/1), Leister, Crljic (1), Eckardt, Simon, Humme (2), Schneider (2), Rill (2), Rentschler, Hangleiter, Huep (3/1)