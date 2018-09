Heidenheim Heidenheim Heideköpfe: Die Finalserie verschiebt sich

Heidenheim / nr

Nachdem das entscheidende Spiel zwischen Regensburg und Bonn am Sonntagabend abgebrochen werden musste, steht jetzt fest, wann es fortgesetzt werden soll und was das für die Finalserie bedeutet.

Wer gegen die Heidenheim Heideköpfe um die Deutsche Meisterschaft spielen wird, soll sich laut Deutschem Baseballverband am Samstag, 29. September, zwischen Regensburg und Bonn entscheiden. Das entscheidene fünfte Spiel zwischen den beiden Mannschaften wurde am Sonntagabend wegen Dunkelheit frühzeitg abgebrochen.

Damit verschiebt sich die Finalserie: Spiel eins findet nun am Mittwoch, 3.Oktober, entweder in Bonn (wenn die Bonn Capitals Spiel fünf gewinnen) oder in Heidenheim (wenn die Buchbinder Legionäre gewinnen) statt. Spiel zwei und drei folgen am 6. und 7. Oktober beim Schlechterplatzierten (Heidenheim oder Regensburg). Spiel vier und fünf werden, falls diese nötig sind, am 13. und 14. Oktober wieder beim Besserplatzierten (Bonn oder Heidenheim) ausgetragen.