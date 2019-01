Sportlerwahl Die erste Sportlerwahl: Vor 40 Jahren ging’s los

Kreis Heidenheim / Thomas Jentscher

HZ-Sportlerwahl: Der Vorschlag, auch in Heidenheim von den Lesern die beliebtesten Sportler zu wählen zu lassen, kam von Klaus-Dieter Haas, dem langjährigen Sportredakteur der Heidenheimer Zeitung.

Hans-Joachim Häberle und Irene Goeser – wer erinnert sich noch an diese Namen? Die beiden Leichtathleten waren 1979 die ersten Sieger bei der Sportlerwahl der Heidenheimer Zeitung. Bei den Mannschaften triumphierten die Ringer der TSV Herbrechtingen.

Der Vorschlag, auch in Heidenheim von den Lesern die beliebtesten Sportler zu wählen zu lassen, kam von Klaus-Dieter Haas, dem langjährigen Sportredakteur der Heidenheimer Zeitung. Als Vorbild diente ihm die deutsche Sportlerwahl, bei der seit 1947 Sportjournalisten über die herausragenden Athletinnen, Athleten und Mannschaften des Jahres abstimmen.

In Heidenheim sollte das Votum aber von den Leserinnen und Lesern der Heidenheimer Tageszeitungen getroffen werden. Und Haas‘ Idee schlug voll ein. Schon bei der ersten Wahl beteiligten sich 1970 Leser, in den folgenden Jahren stieg die Zahl der Einsendungen kontinuierlich an knackte sogar die 10000-Marke, fiel dann aber wieder deutlich ab, als keine kopierten Stimmzettel mehr zugelassen wurden.

Denn bei der Sportlerwahl ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, hatte für die Aktiven schon von Beginn an einen hohen Stellenwert. Dass viele für ihre Einzel-Favoriten, ihre Mannschaft oder ihre Sportart allgemein die Werbetrommel rührten, war dabei immer legitim und hat auch etwas Verbindendes. Wenn „das ganze Dorf“ für ein Handballteam stimmt, wenn das korrekte Ausfüllen von Stimmzetteln auch schon mal zum Unterrichtsinhalt wird, wenn engagierte Mütter gleich einen ganzen Stapel Tageszeitungen kaufen, um an die gedruckten Stimmzettel zu kommen, so ist das auch liebenswert und durchaus ein wichtiger Aspekt der Sportlerwahl in Zeiten, in denen sonst der Individualismus über allem steht. Echte Manipulationsversuche wurden dagegen immer erkannt und die Stimmzettel entsprechend aussortiert.

Bis heute lässt sich sagen, dass es in 40 Jahren kein einziges wirklich unwürdiges Ergebnis gab. Und wer nun in den Jahren auf Rang eins oder zwei oder drei verdient hatte, war ja auch immer ein wenig Geschmackssache. Titel in verschiedenen Sportarten zu vergleichen, ist genauso schwer, wie die Disziplinen selbst miteinander zu vergleichen. Deshalb sollte die Sportlerwahl auch stets eine Sympathiewahl sein, aber auf jeden Fall lässt sich sagen, dass in den 40 Jahren unter den ersten drei, ja auch unter den ersten zehn Platzierten nie Jux-Kandidaten landeten.