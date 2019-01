Sportlerwahl Die erfolgreichsten Teilnehmer in 40 Jahren Heidenheimer Sportlerwahl

Sabine Krapf hat bei der Sportlerwahl am häufigsten gewonnen, hier ist sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro in Brasilien zu sehen. © Foto: privat

Kreis Heidenheim / Thomas Jentscher

Wer ist seit vielen Jahren immer wieder ganz vorne mit dabei? Und welche Sportart ist der absolute Spitzenreiter?

Zu Beginn der Sportlerwahl spielten die Kicker noch keine Rolle, Im Lauf der Jahre setzte sich dann aber auch in Heidenheim „König Fußball“ durch. Mit insgesamt zehn ersten Plätzen – sechs als HSB-Fußballabteilung und vier als 1. FC Heidenheim – sind die Rasensportler die Nummer eins in der Geschichte Heidenheimer Sportlerwahl.

Ebenfalls ganz vorn dabei sind die Basketball-Damen des HSB, die zwei Jahre in der ersten und mehrere in der zweiten Bundesliga spielten. Sie standen bei den bisherigen 39 Wahlen schon acht Mal auf Platz eins. Als dritterfolgreichstes Team folgen dann schon die Heidenheim Heideköpfe, die Baseballmannschaft des HSB kommt bisher auf fünf Titel, den letzten holten sie vergangenes Jahr. Dies war der Lohn unter anderem für drei deutsche Meistertitel, drei Vizemeisterschaften und einen zweiten Rang im Europapokal.

Auf vier Siege kommen die Kunstturnerinnen des HSB, dreimal waren die Handballer und zweimal die Degen-Herren des Großvereins erfolgreich.

Den unbestrittenen Star der Sportlerwahl findet man aber in der Kategorie der Damen: Sagenhafte zwölf Siege verbuchte hier Sabine Krapf, das Ausnahmetalent in Sachen Moderner Fünfkampf. Als 17-Jährige sorgte sie 1981 für die Sensation, holte bei der ersten Weltmeisterschaft für Frauen gleich die Silbermedaille. Siebenmal holte sie sich die deutsche Meisterschaft im Modernen Fünfkampf, bei nicht weniger als 13 Weltmeisterschaften errang sie elf Medaillen. 1990 war das ganz große Jahr der Sabine Krapf. Da gewann sie in Schweden die zehnte Fünfkampf-Medaille bei ihrem zehnten Start und mit der Mannschaft die Weltmeisterschaft bei der Premiere im Degenfechten der Damen in Lyon.

Mit deutlichem Abstand, aber auch beachtlichen sieben Titeln bei der Sportlerwahl folgt Turnerin Nicole Fritz, sechsmal stand Fechterin Imke Duplitzer ganz oben, je dreimal triumphierten Turnerin Elisa Kuen, Hochspringerin Jenny Klein und Schwimmerin Verena Haas, übrigens die Tochter des Sportlerwahl-Erfinders.

Ein Florettfechter steht Sabine Krapf nicht viel nach: Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2000 in Sidney und mehrfache Weltcup-Gesamtsieger Ralf Bißdorf war bei der Heidenheimer Sportlerwahl zehn Mal die Nummer eins. Vor allem in den ersten Jahren der Sportlerwahl feierte Motocrossfahrer Harald Ott seine sechs Triumphe, des Fahrer-Ass vom MSC Schnaitheim ist aber bis heute noch aktiv. An dritter Stelle reiht sich mit fünf Siegen FCH-Fußballer Marc Schnatterer ein.