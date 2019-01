Handball Handball: HSB gewinnt Derby

Handball / Ewald Rathgeb und Edgar Deibert

Der HSB setzte sich in einem umkämpften Derby bei der HSG Oberkochen/Königsbronn mit 23:19 durch. Heidenheims Marcel Hug fällt länger aus.

Beide Teams starteten stark ersatzgeschwächt in diese Begegnung. So musste der HSB durch die schwere Verletzung von Marcel Hug, der neben Florian Biebl der nächste Ausfall für den Rest der Saison sein wird, mit Kosta Mpouras auch noch einen dritten Stammspieler ersetzen. Hug erlitt in der vergangenen Woche – nicht beim Handball – einen Spiralbruch am rechten Fuß und wird in dieser Woche noch operiert. Dafür konnten die Gäste wieder auf Tim Baur und Alex Sabouni zurückgreifen.

Die HSG Oberkochen/Königsbronn wiederum hat seit November 2018 immer mindestens fünf kranke oder verletzte Spieler zu beklagen. „Wir quälen uns momentan“, sagt Trainer Hermann Stegmaier nicht ohne Grund, der zum ersten Mal auf Olly Huep und Christoph Ludwig setzen konnte.

Die erste Halbzeit des Derbys verlief dabei noch ausgeglichen. Doch bereits hier zeigte sich, dass Heidenheim mit Torhüter Markus Bosch den besten Spieler des Abends in seinen Reihen hatte. So parierte der HSB-Keeper gleich zu Beginn einen Siebenmeter von Viktor Rube. Der zweite überragende Spieler in den Reihen der Gäste war Marvin Valeczky, der nicht nur fünf Tore vom Kreis erzielte, sondern auch unermüdlich am Kreis arbeitete und im Mittelblock die HSB-Defensive organisierte.

Insgesamt sahen die Zuschauer aber ein zähes Kampfspiel, in dem beide Teams jede Menge technische Fehler und Fehlwürfe produzierten. Die HSG konnte zunächst noch mit 4:3 und 5:4 vorlegen, hatte dann aber immer größere Probleme, sich gegen die sehr gut arbeitende Heidenheimer Deckung durchzusetzen. Zur Pause führten die Gäste mit 12:10.

Nach dem Seitenwechsel ging beim HSB offensiv aber zunächst gar nichts mehr. Die 5:1-Deckung der Hausherren arbeitete mit großer Intensität und die HSG konnte wieder zum 12:12 ausgleichen. Es dauerte bis zur 43. Minute bis den Gästen der erste Treffer der zweiten Halbzeit gelang. In der Folge bekam Heidenheim die Partie wieder besser in den Griff und führte nach 48 Minuten mit 17:14. Zwei Minuten vor Ende erzielte Tim Baur in Unterzahl das vorentscheidende 21:17.

„Vom Spielverlauf her waren wir die bessere Mannschaft“, lobte Bayram Somogyi sein Team. „Wir waren gut eingestellt, vor allem in der Abwehr“, so der HSB-Trainer, der ein Sonderlob für Keeper Bosch parat hatte.

Somogyis Gegenüber beklagte hingegen die schlechte Chancenverwertung. „Wir haben sehr viele Möglichkeiten liegen gelassen“, sagte Hermann Stegmaier. Zudem habe es sein Team letztlich nicht mehr geschafft richtig heranzukommen, so der HSG-Coach.

Während der HSB erst wieder am 16. Februar (Heimspiel gegen den TV Brenz), im Einsatz ist, bestreitet die HSG am kommenden Sonntag ihr erstes von drei Auswärtsspielen in Folge bei der TS Göppingen. „Vielleicht können wir ihnen ein Bein stellen“, hofft Trainer Stegmaier. Die personelle Situation werde sich allerdings vorläufig nicht so schnell entspannen.