Beim Regionalsportfest Süd in Bretten trafen die besten U-13-Volleyballer aus Baden-Württemberg aufeinander. Mit dabei war auch die Mannschaft des TSV Dettingen, die zwar mir ihrem fünften Platz bei den Württembergischen Meisterschaften nicht direkt qualifiziert gewesen war, aber durch eine Wildcard des Württembergischen Volleyball-Verbands ebenfalls teilnehmen durfte.

In der Vorrunde warteten sogleich der spätere Meister VfB Friedrichshafen sowie die erste Mannschaft der FT Freiburg auf, in beiden Spielen mussten sich die Dettinger mit 0:2 geschlagen geben.

Nach einem Sieg über den TV Bühl konnte die Mannschaft als Gruppendritter in der folgenden Runde noch um die Plätze sieben bis zwölf spielen.

In der Finalrunde hielten sich die Älbler mit Siegen über den VC Offenburg, die FT Freiburg 2 und den HTV Heidelberg 2 alle Chancen auf den siebten Platz offen. Die Entscheidung fiel im letzten Spiel gegen den südbadischen Meister TG Schwenningen. Der erste Satz ging an die TG, der zweite an den TSV, so musste der dritte Satz die Entscheidung bringen. Mit starker Abwehrarbeit erkämpften sich die Jungs Punkt für Punkt, doch am Ende ging dieser Satz nach einem Netzroller mit 13:15 denkbar knapp verloren.