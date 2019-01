Sonstige Sportarten Derby weicht dem WM-Finale aus

Sonstige Sportarten / pm

Die HSG Oberkochen/Königsbronn empfängt bereits am Samstag den HSB.

Um nicht mit den Großen in Konkurrenz zu treten, findet das Derby der Handball-Bezirksliga zwischen der HSG Oberkochen/Königsbronn und dem HSB bereits am heutigen Samstag statt. Die ursprünglich parallel zum Endspieltermin der Handball-Weltmeisterschaft angesetzte Partie wurde um einen Tag auf Samstag (20.30 Uhr, Herwartsteinhalle) vorverlegt.

Einziger Wermutstropfen für die Gastgeber ist, dass die A-Jugend zeitgleich im Einsatz ist und somit die A-Jugend-Spieler, die in der Vergangenheit schon als echte Stützen auftreten konnten, nicht zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass sich Jonas Balle beim ersten Spiel im neuen Jahr gleich wieder schwer verletzte und erneut einige Monate ausfallen wird.

Mit Lumpp komplettiert ein weiterer erfahrener Spieler die lange Verletztenliste der HSG, sodass das Trainergespann Stegmaier/Hoga auf einige Kräfte aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen muss.

Gegen eine starke Gästemannschaft steht die Spielgemeinschaft so vor einer großen Herausforderung. Allerdings hat die HSG aus dem Hinspiel auch noch etwas gutzumachen. Nach schwacher Leistung verlor man das erste Saisonspiel in Heidenheim deutlich. In der Zwischenzeit haben sich die Jungs um Kapitän Schmied aber gefangen und konnten nach einer sehr ordentlichen Hinrunde auch das erste Spiel im neuen Jahr erfolgreich bestreiten.

Anders das Team von Trainer und Ex-HSGler Bayrem Somogyi: Nach dem vierten Platz im Vorjahr waren die Erwartungen in Heidenheim recht hoch. Aktuell steht der HSB mit 11:15 Punkten auf dem neunten Tabellenrang.

Allerdings verabschiedeten sich die Heidenheimer mit einem Heimsieg gegen Tabellenführer Jahn Göppingen in die Winterpause. Es war erst die zweite Saisonniederlage für die Stauferstädter. Seitens der HSG will man deshalb vor allem in der Abwehr überzeugen und den Gäste-Angriff um den anderen Ex-HSGler Benjamin Hug und dessen Bruder in den Griff zu bekommen.

Brenz muss auswärts ran

Eine schwere Auswärtsaufgabe steht dem TV Brenz bevor, der am Samstag (20.30 Uhr) beim Tabellenzweiten SG Hofen/Hüttlingen antreten muss.