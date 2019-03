Die Steinheimer Handballer erwarten am Samstag Schlusslicht Kuchen/Gingen.

Mit dem – auch noch recht klaren – Sieg beim bisherigen Spitzenreiter Altenstadt haben die Steinheimer Handballer bewiesen, dass sie in der Landesliga auch ganz vorn stehen könnten. Nun kommt am Samstag (Spielbeginn 20 Uhr) Schlusslicht SG Kuchen/Gingen in die Wentalhalle.

„Es war schon wichtig, dass wir das gezeigt haben und ich denke, es war auch unsere beste Saisonleistung“, fasst Trainer Sebastian Kieser den 33:28-Erfolg zusammen. Seine Mannschaft hat damit neun der letzten zehn Spiele gewonnen und will nun auch in den letzten vier Partien der Saison als Sieger vom Platz gehen. „Das müssen wir auch, um Platz drei zu behaupten und unser Saisonziel zu erreichen“, sagt Kieser. Vielleicht ist aber auch noch ein bisschen mehr drin.

Die Vizemeisterschaft ist noch drin

Im Duell zwischen Reichenbach und Altenstadt könnte am Samstag die Vorentscheidung im Titelrennen fallen – vor allem wenn die Gastgeber gewinnen. Dann wäre Steinheim auf einen Zähler an Altenstadt dran und das muss noch zum ungeliebten Auswärtsspiel bei den Harzverbot-Kirchheimern. Die – in diesem Jahr allerdings bedeutungslose – Vizemeisterschaft ist also noch ein reelles Ziel.

TVS muss konzentriert bleiben

Vorausgesetzt, der TV leistet sich keinen Ausrutscher. Gegen die SG Kuchen/Gingen sollte dies am Samstag nicht passieren. Der Abstieg der Spielgemeinschaft, bei der Steinheim in der Hinrunde 34:27 gewann, ist bereits besiegelt. Trotzdem warnt Kieser: „Das ist eine junge Truppe, gut im Eins-gegen-eins – da haben wir uns in der Vergangenheit schon öfters schwergetan.“

Ganz auf die leichte Schulter nehmen darf man den Gegner natürlich nicht, aber wenn die Steinheimer konzentriert bleiben, sollte ein Sieg Formsache sein. Zumal der TVS keine Personalsorgen hat. Für den verletzten Torhüter Steffen Maier wird diesmal wieder Michael Schuler einspringen und sich die Aufgabe mit Paul Dommer teilen. Ansonsten stehen alle Mann zur Verfügung, auch David Wittlinger ist nach seiner Gesichtsverletzung wieder voll einsetzbar. Kieser will dann auch keinen Akteur schonen, aber natürlich die Situation nutzen: „Wenn es der Spielverlauf hergibt, werden wir viel wechseln und vielleicht auch positionell das ein oder andere ausprobieren.“