Baseball Heideköpfe holen wieder Luke Sommer

Heidenheim / Thomas Jentscher

Die Heideköpfe spielen heute zu Hause gegen Ulm, morgen geht's an die Donau. Zum Nachbarschaftsduell erwartet das Team wieder Werfer Luke Sommer.

Die Heidenheim Heideköpfe empfangen als Tabellenführer den Aufsteiger Ulm Falcons zum Nachbarschaftsduell: Spiel eins beginnt am heutigen Freitag um 18 Uhr im heimischen Ballpark, Spiel zwei am morgigen Samstag um 14 Uhr in Ulm.

Die Heidenheimer wollen an die fehlerfreie Leistung in Saarlouis anknüpfen. Aber schon die Hinspiele gegen Ulm (5:4 und 9:4) waren hart umkämpft, so werden die Trainer Klaus Eckle und Mike Hartley den bis dato in der 1. Liga gut mitspielenden Aufsteiger keinesfalls unterschätzen.

Das von den langjährigen Heideköpfe-Spielern Senad Sekic und Georg Oberst trainierte Team weist mit Josh Petersen, Duncan Izaaks, Carlos Figueredo di Sarli, Antonio Horvatic, Kruno Gojkovic und Jose Pimentel durchaus internationale Klasse auf. Horvatic fehlt allerdings wegen einer Sperre (Schiedsrichter-Beleidigung).

Mit 4:12 Siegen ist die Bilanz der Falcons nicht so schlecht, vor allem der Sieg über Regensburg sowie die nur knappen Niederlagen gegen Mainz und Heidenheim zeigen, dass die Baseballer aus der Münsterstadt an einem guten Tag mit jedem Gegner mithalten können.

Favorisiert sind aber natürlich die mit 16:1 Siegen an der Spitze stehenden Heideköpfe, die als Team am Schlag auf eine Trefferquote von 35,1 Prozent (Ulm 24,8) kommen und deren Werfer nur 2,82 Punkte verschulden (Ulm 7,11).

Apropos Werfer: Die Heideköpfe bekommen auf dieser Position pünktlich zum Nachbarschaftsduell noch eine prominente Verstärkung: Mit Luke Sommer (ehemals AAA-Profi der Chicago Cubs) spielt der Erfolgsgarant der Jahre 2013 bis 2016 wieder für einige Wochen im Trikot der HSB-Baseballer. Gemeinsam mit Logan Grigsby, Clayton Freimuth, RJ Hively, Marcel Giraud, Patrick Seyfried und Elian Gentner wird er versuchen die Ulmer Offensive kurz zu halten.

Allerdings müssen Teamleader Simon Gühring und Sascha Lutz dieses Wochenende noch einmal verletzungsbedingt passen. Eckle hofft, dass sie bis zu den nächsten wichtigen Spielen wieder fit sind. Am folgenden Wochenende gastieren die Heidenheimer zu zwei Spielen beim Verfolger in Mainz, gleich anschließend geht es dann zum Europapokal ins niederländische Rotterdam.

Weitere Spiele der Heideköpfe

In der 2. Liga Süd gastiert die zweite Mannschaft der Heidenheimer am Samstag (13 und 15.30 Uhr) bei den Neuenburg Atomics. Die Heideköpfe III spielen am Sonntag in der Landesliga gegen die Stuttgart Reds III (Menzel-Field am Rauhbuch-Sportplatz), und in der Jugend-Verbandsliga (U15) haben die Heidenheimer am Sonntag (11 Uhr) ebenfalls Stuttgart zu Gast (Heideköpfe-Ballpark).

Luke Sommer – ein Spieler und Freund

Vor fünf Jahren lief Luke Sommer das erste Mal für die Heidenheim Heideköpfe auf, Manager Klaus Eckle konnte den damaligen Werfer der Nationalmannschaft (sein Vater ist Deutscher), der es in den USA bis auf AAA-Level (zweithöchste Liga) gebracht hatte, von einem Engagement in Heidenheim überzeugen.

Der Linkshänder ist längst ein guter Freund der hiesigen Baseball-Familie geworden. Obwohl er mittlerweile (als Feuerwehrmann) im Berufsleben steht und eine Familie gründete, kehrte er nach Möglichkeit immer wieder nach Heidenheim zurück.

So wurde Sommer 2013 und 2014 Dritter und Vizemeister mit den Heideköpfen, 2015 musste er Mitte der Saison wieder in seine Heimat, kehrte aber zum entscheidenden Finalspiel gegen Regensburg zurück und ebnete Heidenheim den Weg zum Titel. Im Jahr darauf unterstützte er das Team im Europacup und in einigen Bundesligaspielen – so wird es auch heuer laufen.