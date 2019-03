Im Pokalfieber: Gerhard Linsmeier ist FC-Bayern München- und FCH Fan. Er fände es aber schön, wenn den Heidenheimern die Sensation gelänge.

Wenn man Fan zweier Teams ist, kann man überhaupt nicht verlieren, wenn diese beiden Mannschaften auch noch aufeinander treffen. So geht es Gerhard Linsmeier am 3. April, wenn der FCH gegen den FCB spielt. Der 56-jährige Bolheimer fiebert mit beiden Teams.

Jetzt sind sie im Zwiespalt zwischen zwei Teams. Hätte die Viertelfinalauslosung besser ausfallen können?

Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn das Spiel in der Voith-Arena wäre. Ansonsten bin ich zufrieden. In der Voith-Arena ist die Stimmung besonders. Dort ist es einfach kuschliger und familiärer. Die Allianzarena ist aber auch ein tolles Stadion. Wenn es dort voll ist, dann ist die Stimmung und die Spannung hoch. Trotzdem schlägt mein Herz bei der Begegnung eher für den FCH. Man freut sich, wenn dem „Großen“ eins ausgewischt wird.

Sind Sie oft in der Voith-Arena auf Spielen?

Ja, nur in der vergangenen Saison gab es dort nicht viel fürs Auge. Ich glaube der FCH hatte Druck im Abstiegskampf und war deshalb etwas verkrampft. Jetzt gibt es eine Mannschaft, die wirklich Fußball spielt, davor wurde mehr „Fußball gearbeitet“. Jetzt gibt es neben Marc Schnatterer noch ein, zwei Spielintelligenzen mehr.

Haben Sie nur als Fan mit dem Fußball zu tun?

Ich war jahrelang Fußballtrainer meines Sohnes in Bolheim und beim FCH – so kam ich auch zu dem Verein. In Heidenheim war der Junge vier Jahre und wir waren alle zwei Tage auf dem Schlossberg. Das ist eine tolle familiäre Atmosphäre da oben. Mein Sohn kam nach Bolheim zurück, aber der FCH blieb uns.

So kamen Sie zum FCH, seit wann sind Sie Bayern-Fan?

Der FC Bayern wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Ich bin mit Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Paul Breitner aufgewachsen. Es gab nichts anderes. Das waren meine Idole, von der Weltmeisterschaft 1974 bis heute. In der Allianz-Arena bin ich aber nur ab und zu mal.

Glauben Sie, der FCH hat immer noch eine Chance weiterzukommen?

Natürlich. Warum nicht? Dazu braucht Bayern etwas Pech und darf das Tor nicht treffen. Wenn der FCH diszipliniert spielt und auf seine Konter setzt, kann das etwas werden. Das ist aber dann auch vom Glück abhängig. Die Spielweise der Bayern ist anfällig für Konter. Der FCH hat nichts zu verlieren. Da ist das Ergebnis egal. Für die Zuschauer wäre eine Verlängerung das Spannendste. Wenn der FCH dann in der letzten Minute einen Konter setzt und ihn macht, wäre das genial.

Wo ist die Saison spannender, in der ersten oder zweiten Bundesliga?

In der zweiten Liga freu ich mich über jeden Sieg für Heidenheim. Als sie auf den vierten Platz gerückt sind, wurde es dann schon fast unheimlich. In der ersten Liga ist der Zweikampf München gegen Dortmund diese Saison spannend. Mich freut aber auch, das eine Mannschaft wie Bremen wieder da ist.

Falls der FCH den Aufstieg irgendwann schafft, für wen schlägt dann das Herz in der Bundesliga?

Für beide Mannschaften. Beide hätten dann ganz andere Ziele. Bei Heidenheim läge das Augenmerk auf dem Klassenerhalt und Bayern würde um die Meisterschaft spielen. Im direkten Vergleich, wäre ich wieder für das kleinere Team.