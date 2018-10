Degenfechten Degenfechten: Cedric Reiser nutzt den Heimvorteil

Sonstige Sportarten / Lis Rottler-Fautsch

Der Heidenheimer holt beim A-Jugend-Ranglistenturnier den dritten Platz.

Beim Turnier im heimischen Fechtzentrum zeigte Cedric Reiser am Wochenende, dass er zur Spitze der deutschen A-Jugend gehört.

Unter 160 Teilnehmern an Position 20 gesetzt, hatte der HSBler nach guter Vorrunde in der Direktausscheidung erst einmal ein Freilos. Mit einem deutlichen 15:8-Sieg gegen den Leverkusener Tobias Schulz erreichte er das 32er-K.-o., in dem es zum vereinsinternen Duell gegen Benedikt Schenkengel kam. Reiser gewann 15:12 und verwies seinen Klubkameraden auf den 34. Platz.

Unter den besten 16 Fechtern befanden sich noch drei Heidenheimer: Jonas Boorz, der vorher sich den Weg mit Siegen gegen Nicolas Luther aus Segeberg und Michael Kramer aus Augsburg geebnet hatte, musste sich gegen Bendix Kelpe aus Segeberg geschlagen geben und für Janik Ritz war nach Siegen gegen Julius Katzmaier aus Reutlingen und den Holländer Daan Warrema durch eine klare Niederlage gegen Fabio Murro Endstation.

Dem Druck standgehalten

So ruhten alle Hoffnungen auf Reiser. Dieser hielt dem Druck stand, gewann 15:12 gegen Herne Breker aus Lohausen und zog damit ins Viertelfinale ein. In einem spannenden Gefecht gegen Sedat Bakay aus Tauberbischofsheim sicherte sich der Heidenheimer mit 15:14 sogar ein Platz auf dem Podest.

Dieses Gefecht hatte ihn aber zu viel Energie gekostet, sodass er im Halbfinale gegen Murro, der Nummer eins der deutschen Rangliste, nicht mehr Paroli bieten konnte und mit 5:15 Treffern verlor. Der Leverkusener sicherte sich dann durch einen 15:5-Erfolg gegen Keanu Nagel aus Krefeld auch den Turniersieg.

„Durch die guten Resultate unserer Jungs sind jetzt fünf Heidenheimer in der Quote für das europäische Kadetten-Turnier in Budapest. Außerdem hat Cedric mit Platz sechs in der deutschen Rangliste realistische Chancen, sich für Europa- und Weltmeisterschaft zu qualifizieren“, sagte ein zufriedener Nachwuchstrainer Jannis Blank.

Im einzelnen erzielten die Heidenheimer Degenfechter beim A-Jugend-Ranglistenturnier nachfolgende Platzierungen: 3. Cedric Reiser, 12. Janik Ritz, 16. Jonas Boorz, 21. Benedikt Schenkengel, 25. Max Eberhardt, 27. Till Giese, 30. Gernot Kummer, 43. Matthew Bülau, 58. Sven Rust, 81. Marlon Früholz, 86. Felix Ritz, 95. Horant Kummer, 101. Tim Jurtschak, 124. Janik Nothelfer, 150. Joannes Schenkengel, 156. Kebbart Wulf, 158. Erik Busch.