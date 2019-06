Themen in diesem Artikel Olympische Spiele

Für den Heidenheimer Degenfechter war es ein versöhnlicher Abschluss der Europameisterschaft in Düsseldorf.

Nach seinem 25. Platz im Einzel trat der Heidenheimer Degenfechter Stephan Rein bei der Europameisterschaft in Düsseldorf noch mit der Herren-Nationalmannschaft an – mit Rang sieben gab es auch hier ein letztlich ordentliches Ergebnis.

17 Mannschaften kämpften um den Titel des Europameisters 2019 und um wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele. Die deutsche Mannschaft mit HSBler Stephan Rein, dem Leverkusener Lukas Bellmann sowie Richard Schmidt und Nikolaus Bodoczi aus Offenbach stand mit Spanien schon im Achtelfinale einem gefährlichen Gegner gegenüber.

Die Südeuropäer hatten erst kürzlich beim letzten Weltcup in Paris ihre Stärke gezeigt und sich bis ins Halbfinale gekämpft. Doch die deutsche Equipe agierte konzentriert und hatte schon nach den ersten zwei Kämpfen eine komfortable Sechs-Treffer-Führung. Das Team zog seine Taktik bis zum Schluss durch und feierte einen klaren 45:36-Erfolg.

Kurz kam Hoffnung auf

Im Viertelfinale stand man Titelverteidiger Russland, Nummer 1 der Welt, gegenüber. Es war lange ein offenes Gefecht, Deutschland lag zunächst nur leicht in Rückstand und Schlussfechter Lukas Bellmann konnte sogar noch auf einen Treffer aufschließen. Doch dann lief ihm die Zeit davon, was sein Gegner, der 31-Jährige Russe Pavel Sukhov, geschickt ausnutzte. Der Gewinner des Heidenheimer Pokals von 2010 ließ Bellmanns Angriffe ins Leere laufen, Russland gewann mit 36:26.

In den Platzierungsgefechten unterlag die deutsche Auswahl gegen Italien mit 38:45, konnte aber eine Revanche gegen Polen nehmen und beendete die Europameisterschaften auf Platz sieben. Rein wurde in zwei Gefechten eingesetzt. Gegen Russland kam er auf eine ausgeglichene Bilanz, gegen Italien sogar auf plus vier Treffer.

„Der Sieg gegen Spanien war sehr wichtig und eine tolle Mannschaftsleistung. Gegen Russland hat heute auch nicht viel gefehlt, Sukhov hat nur knallhart seine ganze Erfahrung im letzten Gefecht gezeigt“, kommentierte der HSBler das Turnier. Am Ende zeigte sich Rein nicht unzufrieden: „Gegen Polen konnten wir Revanche für das verlorene Gefecht in Paris nehmen. So können wir versöhnlich mit dieser EM abschließen und das Positive mit zur Weltmeisterschaft nach Budapest nehmen.“

Russland sicherte sich den Europameistertitel in einem spannenden Kampf gegen die Überraschungsmannschaft aus Dänemark im Sudden Death mit 31:30. Für Stephan Rein steht nun eine kurze Pause an, bevor es zur Vorbereitung der Weltmeisterschaft nach Kopenhagen geht. Am 15. Juli beginnt die Weltmeisterschaft in Budapest.