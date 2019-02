Frauenhandball Daumendrücken für den Kreisrivalen

Kreis Heidenheim / Patrick Vetter

Schnaitheim spielt gegen Neuffen und die SHB erwartet Gerhausen.

Die beiden Kreisvertreter in der Frauenhandball-Landesliga könnten am Wochenende jeweils vom Erfolg des anderen profitieren.

Die SG Herbrechtingen/Bolheim hat am Samstag (17.30 Uhr, Bibrishalle) den Tabellenzehnten Gerhausen zu Gast. Nach der Niederlage gegen Neuffen rutschte die SHB auf Platz fünf ab. Das lässt zumindest Trainer Peter Prinz kalt: „Ich schiele immer nur mit einem Auge auf die Tabelle. Viel wichtiger ist, was wir selbst machen.“

Deshalb beschäftigt ihn auch mehr die Art der Niederlage. „Da hat Neuffen nicht gewonnen, sondern wir haben verloren.“ Die SHB-Handballerinnen machten individuelle Fehler und verwarfen viele Chancen.

Das soll am Samstag nun anders werden, auch wenn die Aufgabe nicht zu unterschätzen ist. „Gerhausen hat mit die beste Torhüterin der Liga. Wir müssen überlegt werfen“, sagt Prinz. Spielerisch sei ein Sieg aber machbar, so sieht der SHB-Trainer sein Team als Favoriten.

Wer hilft wem?

Die Damen der TSG Schnaitheim haben am Sonntag, 17 Uhr, Neuffen in der Ballspielhalle zu Gast. Sollten sie gewinnen, helfen sie damit auch ihrem Kreisrivalen, der SHB, die im Falle eines eigenen Sieges wieder an Gerhausen vorbeiziehen könnte. Doch auch die SHB kann Schnaitheim helfen: Gewinnt sie gegen Gerhausen, kann sich die TSG weiter vom unteren Tabellendrittel entfernen.

„Wir drücken der SHB die Daumen am Wochenende“, sagt Thomas Feil, der Trainer der Handballerinnen aus Schnaitheim. Ob seine Mannschaft am Wochenende gewinnen kann, sei offen: „Neuffen ist eine unangenehme Mannschaft. Sie spielen hart. Da lassen sich viele Gegner einschüchtern“, erklärt Feil. So ist es auch den Schnaitheimerinnen im Hinspiel ergangen, das sie verloren. Jetzt weiß das Team aber, was auf es zukommt. Feil hofft auf einen Sieg gegen Neuffen und auch gegen Gerhausen in der Woche darauf.

Die TSG ist weiter gefordert

„Wir stehen in der Tabelle zwar besser da als vor einer Woche, sollten aber nachlegen“, erklärt der TSG-Coach. Dann sei auch der Blick Richtung Platz fünf wieder erlaubt. Es fällt neben den Langzeitverletzten auch Jasmin Hauke aus. Beim jüngsten Spiel gegen Weingarten bekam sie einen Ball an den Kopf und hat eine Gehirnerschütterung.