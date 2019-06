Bei der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Aachen konnten die Akrobaten des SV Mergelstetten ihre selbstgesteckten Ziele erreichen.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Aachen konnten die Turner des SV Mergelstetten die gewünschte Leistung abrufen und sogar eine Vizemeistertitel mit nach Hause bringen.

Als Damengruppe gingen Lea Berretti, Fatima de Matteo und Chanctal de Matteo ins Rennen: Ein Trio, das in dieser Zusammensetzung noch nicht lange zusammen turnt. Als Ziel hatte sich die drei gesetzt, mit ihrem Auftritt das Finale der besten acht Formationen zu erreichen. Das klappte dann allerdings nicht ganz: Die Turnerinnen mussten sich mit dem neunten Platz zufrieden geben – was bei der starken Konkurrenz dennoch zufriedenstellend war. So gelang die Balanceübung ohne Fehler und auch choreograpisch einwandfrei: 23,5 Punkte gab es dafür vom Kampfgericht. Ähnlich sauber, wenn auch nicht ganz so stimmig in der Choreographie lief es bei der Balanceübung. Mit 21,12 Punkten gab es daher auch eine etwas schlechtere Bewertung. Damit verfehlten die Turnerinnen das Finale knapp – mit ihrer Leistung waren die drei jedoch trotzdem zufrieden: Nach dem momentanen Stand hätte das Trio keine bessere Leistung erzielen können.

Bei Linus Martin Monz und Stella Finia Falch, die als Mixed Paar starteten, lief es dagegen zu Beginn gar nicht rund. Die beiden starteten den Wettkampf mit Tempo und mussten dabei bei jeder Übung einen Größenabzug von 0,3 Punkten hinnehmen. Genau wie im vergangenen Jahr landete das Paar bei Tempo mit auf dem vierten Platz: Eine Enttäuschung für beide angesichts der zahlreichen Sondertrainingseinheiten, doch die Nervosität hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Viel besser lief es bei den beiden dann bei Balance: Die Übung konnte das Mixed Paar mit 25,14 Punkten abschließen. Als Drittplatzierte zogen Falch und Monz somit ins Finale ein. Damit war klar, dass die beiden bei Kombi nochmal richtig punkten mussten: Ziel war es, den zweiten Platz zu machen hinter einem unereichbaren Paar aus Dresden, das bereits internationale Erfahrung vorweisen konnte.

Doch beim Einturnen sah es zunächst schlecht aus: Immer wieder misslang die Schraube in den Sitz. Spontan beschloss man direkt vor der Übung, ein leichteres Element einzubauen: Schließlich kennen Kampfrichter nur Abzüge für Fehler, während es keine Belohnung gibt für gemeisterte Schwierigkeiten. Die richtige Entscheidgung, wie sich dann herausstellte: Durch die nun sichere und saubere ausgeführte Übung konnten Falch und Monz an der Konkurrenz vorbeiziehen und den geplanten Vizemeistertitel mit nach Hause nehmen.