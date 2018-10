Heidenheim Baseball: Das große Ziel vor Augen

Heidenheim / Thomas Jentscher

Wer wird deutscher Meister 2018? Die Heidenheim Heideköpfe fahren mit einer 2:1-Führung zu den Bonn Capitals, entschieden ist in der Endspielserie aber noch gar nichts.

Und wieder einmal spitzt sich die Spannung im Kampf um die deutsche Baseballmeisterschaft zu. Nach drei Spielen führt Titelverteidiger Heidenheim Heideköpfe mit 2:1 gegen die Bonn Capitals, kann so schon am morgigen Samstag (Beginn ist schon um 13 Uhr) den vierten Stern holen. Wenn sich in dieser Partie die Gastgeber durchsetzen, dann fällt die Entscheidung am Sonntag (13 Uhr) ebenfalls im Bonner Stadion Rheinaue.

So weit soll es aus Sicht der HSBler, die heute anreisen, aber nicht kommen. „Wir wollen so weiter spielen wie am vergangenen Wochenende und gleich am Samstag gewinnen“, gibt Trainer und Manager Klaus Eckle die Marschroute aus. Für sein Team ist die 2:1-Führung auch ein psychologischer Vorteil. Der Druck liegt erst einmal bei Bonn und gerade unter Druck hat die Mannschaft zuletzt Fehler gemacht.

Außerdem eröffnet die Führung mehr Möglichkeiten bei der Einteilung der Werfer. Morgen ist wieder ein „Ausländerspiel“, so wird bei den Heideköpfen RJ Hively starten und bei Bonn wäre eigentlich Riley Barr an der Reihe. Man kann jedoch fest davon ausgehen, dass die Capitals ihren besten Pitcher Markus Solbach ins Rennen werfen. Barr darf dann allerdings in einem möglichen fünften Spiel nicht mehr eingesetzt werden, wird also vermutlich nur morgen in der Schlussphase auf den Mound gehen.

Gegen Solbach verloren die Heidenheimer das erste Spiel der Serie – darauf bauen die Gastgeber. „Er ist richtig gut, das muss man anerkennen“, sagt Eckle und weiß, was seine Truppe diesmal besser machen muss: „Wir müssen auf die richtigen Bälle schwingen, dürfen uns nicht so oft locken lassen. Das ist nicht einfach, aber die Mannschaft ist erfahren genug.“

So war dann auch diese Woche im Training keine besondere Taktik das Thema. „Es ging in erster Linie darum, in Schwung zu bleiben“, erklärt Eckle, der aller Voraussicht nach wieder auf den gleichen Kader wie bei den 12:2- und 9:1-Siegen vom vergangenen Wochenende zurück greifen kann.

Bonn bleibt optimistisch

Vor allem die Höhe dieser Ergebnisse überraschte und daran werden die Bonner, die bis zu den Play-offs sagenhafte 40:0 Siege verbuchten, noch etwas knabbern. Dennoch zeigen sich die Rheinländer optimistisch, bauen auf ihre Heimstärke und ihr Publikum. Man sei nicht das schlechtere Team, alles in erster Linie eine Kopfsache heißt es aus dem Bonner Lager. Der Verein trifft schon alle Vorbereitungen für ein Spiel am Sonntag.

Sollte wie schon so oft erst das fünfte Duell die Meisterschaft entscheiden, dürfen die Heideköpfe vor allem nicht die Nerven verlieren. Als Pitcher wäre am Sonntag wohl Clayton Freimuth an der Reihe, gewann er doch den Heideköpfen schon 2017 das alles entscheidende Spiel gegen Bonn. Für die Gastgeber werden Sascha Koch und Maurice Wilhelm auflaufen – zwei Werfer die die Heidenheimer zuletzt recht gut geschlagen haben.

Überhaupt spricht die Offensivstatistik bisher Bände: 41 Hits und vier Homeruns der Heideköpfe stehen 19 Treffer und kein Homerun für Bonn gegenüber. Nur bei den Freiläufen haben die Capitals knapp die Nase vorn (13:8).

Gefährlichster Schlagmann der Männer aus der ehemaligen Bundeshauptstadt ist ihr amerikanischer Routinier Daniel Lamb-Hunt mit sechs Hits. Bei den Heideköpfe kommen Gary Owens auf zehn, Simon Gühring auf sechs sowie Mitch Nilsson und Shawn Larry auf je vier Hits.

Trotzdem wäre in einem Entscheidungsspiel vieles anders, käme dann der Psychologie eine große Rolle zu. Deshalb setzen die Heideköpfe alles daran, morgen zu gewinnen. Eckle: „Solbach und Barr sind stark, Hivley und Freimuth aber auch – also wird die bessere Schlagreihe den Ausschlag geben.“