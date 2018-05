Dressurreiten Das Aufhausener Reitturnier startet am kommenden Donnerstag

Reiten / HZ

Der Reit- und Fahrverein lAufhausen lädt am Fronleichnamsdonnerstag zu vier Turniertagen auf seiner Anlage ein.

Auch in diesem Jahr richtet der RFV Aufhausen zwei große Turniere aus. Von Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag steht das mittlerweile fünfte große Dressurturnier auf dem Programm, Anfang September folgt das 40. Jubiläums-Springturnier in Folge, wieder mit vier Prüfungen der Schweren Klasse.

Dressurturnier im Mittelpunkt

Doch nun steht die Anlage in Aufhausen wieder ganz im Zeichen der Dressurreiterei. Es wird sich wieder alles um Figuren wie Pirouetten und Piaffen drehen, die die Dressurreiter elegant in Frack und Zylinder mit ihren top ausgebildeten Pferden zeigen

Reiter aus dem Pferdesportkreis Heidenheim und benachbarten Pferdesportkreisen stellen sich ebenso wie Profis in internationalen FEI-Dressurprüfungen den strengen Augen der Richter.

Dabei hat sich reichlich reiterliche Prominenz angemeldet. Beispielsweise etwa Nicole Casper vom Gestüt Birkhof in Donzdorf, Claudia Rassmann vom hessischen Reitzentrum Nieder-Moos oder Ina-Kathrin Schmid vom RV Reutlingen, selbst Dressurrichterin bis zur höchsten Klasse. Pia Wilhelm aus Aalen sowie die Dressur-Lokalmatadorin Carina Hummel aus Dettingen sind nicht zu vergessen.

Der Pferdesportkreis Heidenheim wird bei dieser Veranstaltung erneut seine Kreismeisterschaft in der Dressur austragen. Sehr zur Freude der Vereinsmitglieder wurde dem Aufhausener Turnier auch wieder eine Etappe der Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat der jungen Pferde in Warendorf zugewiesen. Dies zeigt, dass ihr Dressurturnier als gut organisiert und mit guten Reitplätzen in wahrgenommen wird.

Beginn am Donnerstag

Am Donnerstag wird bereits um 9 Uhr zum ersten Mal die Glocke am Dressurplatz den Beginn einer Prüfung (Klasse A) einläuten. Dabei gehen überwiegend Reiter aus dem Kreis an den Start. Am Freitag und am Samstag finden neben Prüfungen der Klassen L und M die sogenannten Einlaufprüfungen zur Qualifikation zum Bundeschampionat statt und zum Abschluss als Highlight des jeweiligen Tages, eine Dressurprüfung der Schweren Klasse.

Am Sonntag reiht sich ein Höhepunkt an den anderen. Zuerst erfolgen die Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat, jeweils eine Dressurpferdeprüfung der Klassen L und M, anschließend eine Prüfung der Klasse M** als Finale aus einer Prüfung des vorangegangenen Tages und zum Abschluss eine Prüfung der Klasse S**, ebenfalls als Finale.