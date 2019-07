Jürgen und Birgit Buttkus traten für den SV Mergelstetten bei der Dance Comp in Wuppertal an belegten Platz 39.

180 Paare hatten sich für die S-Klasse bei der Dance Comp 2019 in Wuppertal angemeldet. Für den SV Mergelstetten traten Jürgen und Birgit Buttkus an, um Ranglistenpunkte zu sammeln und ihren Leistungsstand zu überprüfen. Mit einem makellosen Vorrundenergebnis und einer sehr gut getanzen ersten Qualifikationsrunde schaffte es die beiden unter die letzten 48 Paare in der zweite Qualifkationsrunde.Im Endklassement belegten Jürgen und Birgit Buttkus dann den 39. Rang, eine deutliche Verbesserung zum Vorjahresergebnis.