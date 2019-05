Der Herbrechtinger gewann damit die insgesamt sechste Medaille bei einer DM.

Dort, wo normalerweise die Eishockeymannschaft des ESV Kaufbeuren dem Puck in der zweiten deutschen Liga hinterherjagt, wurden in diesem Jahr die deutschen Ringermeisterschaften im griechisch-römischen Stil vom TSV Westendorf ausgetragen.

Erneut dabei war auch Christian Fetzer, der in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm (17 Teilnehmer) an den Start ging. Dafür musste der 35-Jährige, der normalerweise 75 bis 76 Kilogramm wiegt, einiges abnehmen, was die Sportler unter anderem mithilfe von Gummianzügen und viel Schwitzen hinbekommen.

Fetzer, der in der Bundesliga für Heilbronn antritt und mit den Red Devils in der vergangenen Saison deutscher Mannschafts-Vizemeister wurde, ging unter keinen optimalen Voraussetzungen ins Turnier. Eine Bizeps-Sehnenverletzung hatte dem Herbrechtinger die Saison über zu schaffen gemacht, dennoch entschied sich Fetzer, bei der DM anzutreten.

Respekt vor der Pferdelunge

Und hier sorgte Fetzer mit dem Gewinn der Bronzemedaille für einen Paukenschlag. Oder hatte er etwa im Vorfeld tiefgestapelt? „Nein, ich habe auch gesagt, dass alles passieren kann“, betonte Fetzer. Bereits die Auslosung sei ihm „wohlgesonnen“ gewesen. Erst im Halbfinale traf Fetzer auf einen harten Widersacher, gegen den er zuletzt zweimal, unter anderem im diesjährigen Bundesligafinale, verloren hatte: Michael Widmayer vom deutschen Mannschaftsmeister Wacker Burghausen.

Beide kennen sich dabei in und auswendig. „Wir trainieren ständig zusammen“, erzählt Fetzer. Beide gehören nämlich einer Trainingsgruppe an, mal treffen sie sich in Aalen, mal in Fellbach oder aber auch in Ebersbach an der Fils. Fetzer zog auch bei der DM den Kürzeren, allerdings ohne eine technische Wertung abzugeben, wie er betont. Letztlich setzte sich Widmayer aufgrund einiger Passivitäts-Ermahnungen gegen Fetzer mit 4:0 durch. „Der hat eine Pferdelunge und knackt mich wegen der besseren Kondition“, so Fetzer über seinen Dauer-Rivalen.

Im Kampf um den dritten Platz feierte Fetzer, der drittälteste Athlet im Wettbewerb, gegen den jungen Alexej Nagorniy (SG Weilimdorf) einen souveränen 8:0-Technikerlfog. „Ich habe ja aufgrund meiner Verletzung weniger trainieren können. Auch deswegen bin ich sehr zufrieden“, freute sich Fetzer über seine insgesamt sechste Medaille (jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze) bei einer deutschen Meisterschaft bei den Aktiven. „Und ich habe viele überrascht“, fügt Fetzer an.

Nach mehr als zwölf Operationen während seiner Karriere blickt Fetzer dennoch optimistisch in die Zukunft: „Ich sage nicht, dass es meine letzte deutsche Meisterschaft war.“

Erste Männer-DM für Caricato

Mit Riccardo Caricato war ein weiterer TSV-Ringer bei der deutschen Meisterschaft vertreten. Der 17-Jährige belegte bei seiner ersten DM-Teilnahme den fünften Platz in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm (neun Teilnehmer). Im ersten Kampf gegen den späteren deutschen Meister Pascal Eisele musste Caricato eine Technikniederlage hinnehmen. In der Hoffnungsrunde besiegte der Herbrechtinger Brandy Schäfer (Burghausen) 8:0. Im Kampf um Rang drei musste sich Caricato aber Florian Neumaier (Mühlenbach) beugen.

In der Kategorie bis 72 Kilogramm belegte der künftige TSV-Ringer Jannis Helbing (Wettkampfgemeinschaft Untere Nahe/Rheinland) den 17. Platz.