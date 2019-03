Volleyball-Oberliga Chancenlos gegen einen übermächtigen Gegner

Botnang / Rolf Grimm

Die SG Volley Alb verlor beim als Meister bereits feststehenden ASV Botnang, der in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben hat.

Alles andere wäre für die Älbler eine Überraschung gewesen: Die SG Volley Alb verlor gegen den ASV Botnang auswärts 0:3. Die Gastgeber haben aber auch zuvor schon eine fantastische Saison gespielt und noch keinen Punkt abgegeben. So war Dirk Mehlberg, der in der vergangenen Saison noch im Team des Erstligisten TV Rottenburg spielte, dieses Jahr zentraler Spieler des neuen Oberliga-Meisters.

Die Gäste von der Alb traten also als absoluter Außenseiter an, zumal der SG weiterhin der so wichtige Mittelblocker Daniel Schwarz fehlte. Dafür konnte Adam Peller sein Team wieder unterstützen, das in der gewohnten Aufstellung an den Start ging: Um den Libero und Leistungsträger Felix Hehn und Zuspieler Johannes Kamper übernahmen Christoph Klein und Fabian Dietz die Mitte. Außen spielten David Wörner und Ralph Klein. Die Diagonalposition übernahm David Suchanka.

Starspieler nicht zu stoppen

Trainer Sascha Fennell war klar, dass er versuchen musste, Mehlberg nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das Rezept sollten risikoreiche Aufschläge sein. Aber alle guten Vorsätze halfen bald nichts mehr, denn Botnang startete motiviert und spielte von Anfang an seine Trümpfe aus. Jede Annahme landete bei Mehlberg, der nicht zu stoppen war.

Auf der anderen Seite konnte der Tabellenletzte mit den Aufschlägen kaum Druck auf die Gastgeber ausüben, denn die Annahme des ASV stand gut. Schnell war der erste Satz zu Ende. Der Tabellenerste Botnang unterstrich mit dem Ergebnis von 25:11 seine Ambitionen.

Die Älbler brachten im zweiten Satz mit Ayke Rudolph in der Mitte und Adam Peller auf der Diagonalposition zwei neue Spieler. Vor allem Felix Hehn gelangen nun gute Abwehraktionen, was den Gästen Luft verschaffte. Die SG hielt jetzt besser mit, ohne den Tabellenersten aber gefährden zu können. Immerhin fiel das Satzergebnis mit 18:25 besser aus als im ersten Durchgang.

Satz Nummer drei verlief fast gleich wie der zweite. Die SG Volley Alb versuchte sich gegen den Gastgeber zu wehren, arbeitete auch in der Abwehr wieder aktiver, konnte aber letztlich ein weiteres 18:25 nicht verhindern.

Trainer Fennell musste feststellen: „Wir haben gut und risikoreich aufgeschlagen. Aber diese taktische Maßnahme half uns wenig gegen einen übermächtigen Gegner, mit überlegenen Spielern. Nun müssen wir die restlichen Spiele nutzen, um unsere Chance auf die Relegation zu bewahren.“ SG Volley Alb: Kamper, C. und R. Klein, Dietz, Rudolph, Wörner, Peller, Suchanka, Hehn