Der SV Bolheim musste sich mit 28:58-Scorepunkten geschlagen geben.

Bereits am Boden zeigten die Ludwigsburger eine homogene Mannschaftsleistung auf hohem Niveau und gingen mit 10:3 Scores in Führung. Das einzige Duell konnte überraschend Nikolai Brosch mit drei Scores gewinnen und einer erzielten Wertung von 12,45 Punkten. Der beste Bodenturner der Bolheimer, Johannes Kastler, musste heuer gleich zwei Stürze in Kauf nehmen, erhielt aber immer noch 13,30 Punkte – verlor aber gegen einen starken Gegner zwei zwei Scores.

Die Situation am Pauschenpferd gestaltete sich dann ähnlich. Wieder gewannen die Ludwigsburger klar mit 9:2 Scores. Kastler musste auch hier ein Sturz hinnehmen und kam auf 9,90 Punkten und vier verlorenen Scores. Leon Bausch konnte sogar sein Duell mit einer Wertung von 10,75 Punkten gewinnen (zwei Scores). Timo Hild erturnte mit einer sauberen Übung zwar überraschend den Bolheimer Bestwert mit 11,30 Punkten an diesem Gerät, doch der Gegner aus Ludwisgburg war einfach zu stark (ein verlorener Score).

An den Ringen konnte die Bolheimer mehr Paroli bieten, vor allem durch eine starke Übung von Kastler mit 13,20 Punkten und fünf Scores fürs Team.

Der Sieg am Sprung wäre dann locker drin gewesen, denn die Bolheimer verloren das Gerät äußerst knapp mit 9:10 Scores. Bausch holte mit seinem gestreckten Tsukahara vier Scores (12,85) und Kastler mit seinem gestreckten Kasamatsu wurde gleich mit fünf Scores belohnt (13,55).

Am Barren war dann wieder nichts zu holen. Begünstigt durch Patzer der Bolheimer konnte kein Duell gewonnen werden und die Gäste aus Ludwigsburg holten weitere zehn Scores. Brosch turnte mit 12,60 Punkten noch Bolheims beste Wertung.

Beim abschließendem Reckturnen war man dann hauchdünn vor dem Gerätesieg - mit 9:9 gab es am Ende ein Unentschieden. Nikolai Brosch zeigte hier wieder seine alte Klasse an diesem Gerät und holte mit 12,85 Punkten den Bolheimer Bestwert und vier Scores.

Die Bolheimer haben noch in zwei Auswärtskämpfen in Schmiden und gegen Oberschwaben die Chance auf einen Sieg in der Hauptrunde. Das Bezirksligateam hat indessen die Hauptrunde sieglos beendet und muss auf einen starken Tag im Ligafinale hoffen um den drohenden Abstieg noch abwenden zu können.

Michael Merkle, der über 20 Jahre Abteilungsleiter bei den Bolheimer Turnern war, zudem verabschiedet.