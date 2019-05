Der SVM lädt am 1. Juni zur Bezirksmeisterschaft.

Die Bogenabteilung des SV Mergelstetten richtet erneut die Bezirksmeisterschaft des Bezirks Mittelschwaben aus. Über 150 Sportler aller Altersklassen tragen am Samstag, 1. Juni, treten in den verschiedenen Disziplinen an.

Die Meisterschaft gilt dabei als Qualifikationswettbewerb für die im Juli stattfindenden württembergischen Meisterschaften in Welzheim.

Für Zuschauer lohnt es sich sicherlich, Ferngläser mitzubringen – die Wettkampfdistanzen liegen zwischen 15 und 70 Metern.